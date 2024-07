Le REMS (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) – Scheda di Diritto

Le REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) sono strutture sanitarie dedicate all’accoglienza e alla cura delle persone sottoposte a misure di sicurezza detentive per motivi di salute mentale. Queste residenze rappresentano l’alternativa agli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), chiusi definitivamente nel 2015 in seguito alla legge n. 81 del 30 maggio 2014.

Le REMS sono strutture sanitarie gestite dalle ASL (Aziende Sanitarie Locali) e sono sottoposte alla vigilanza delle Regioni. Devono garantire: Ambiente sicuro : Con misure di sicurezza adeguate per prevenire fughe e garantire la sicurezza di operatori e pazienti. Assistenza sanitaria : Con personale medico specializzato in psichiatria, psicologia, infermieristica e assistenza sociale. Programmi riabilitativi : Personalizzati e finalizzati al recupero e al reinserimento sociale del paziente.

2. Requisiti di accesso



L’accesso alle REMS è disposto dall’autorità giudiziaria a seguito di una perizia psichiatrica che attesta l’infermità mentale del soggetto e la sua pericolosità sociale. Le misure di sicurezza applicabili includono:

Trattamento terapeutico obbligatorio: Per soggetti che necessitano di cure psichiatriche intensive.

Detenzione in REMS: Per soggetti considerati pericolosi per sé o per gli altri.