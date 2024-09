Remissione di querela proposta dal legale rappresentante di un ente-persona offesa

La questione portata dinanzi alla Cassazione riguarda una imputazione per la commissione del reato di cui all’art. 646 c.p., il quale è perseguibile a querela della persona offesa. In particolare, il giudizio di primo grado si è concluso con sentenza che dichiarava di non potersi procedere per intervenuta remissione di querela, ex art. 152, comma 3, n. 1), c.p. e successiva accettazione; il querelante, regolarmente citato, senza addurre alcuna giustificazione, non è comparso all’udienza alla quale era stato chiamato in qualità di testimone. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma ha proposto ricorso immediato per cassazione, ex art. 569 c.p.p., contro la suindicata sentenza, chiedendo l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio sulla base di un unico motivo: nel caso di specie, il querelante era una persona giuridica e il soggetto chiamato a testimoniare era il legale rappresentante della stessa e che, pertanto, questi fosse un soggetto diverso dal querelante, in quanto chi propone querela in nome e per conto di una persona giuridica non si identifica con essa e, in ogni caso, non fosse stato nemmeno accertato che il testimone citato conservasse la qualità di legale rappresentante dell’ente rappresentano alla data di udienza alla quale non è comparso.

3. L’orientamento della Corte di Cassazione



La Suprema Corte, nello specifico, ha effettuato un’analisi approfondita del suddetto comma 3, in quanto il successivo comma 4, il quale indica delle deroghe alle ipotesi di cui al comma 3 (“La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell’art. 90 quater del c.p.p.. La stessa disposizione non si applica altresì quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell’interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell’articolo 121”) ed il cui fine è quello di impedire che eventuali negligenze del rappresentante non comparso come testimone possano risolversi in una diminuzione di tutela per gli interessi del rappresentato, nulla prevede nel caso in cui il testimone citato e non comparso all’udienza senza giustificato motivo abbia in precedenza sporto querela in qualità di legale rappresentante in carica dell’ente-persona offesa.

La Corte ha osservato come spetti al giudice valutare la sussistenza o meno della volontà di persistere nella querela e come, nel caso di specie, non vi fosse certezza della riferibilità del comportamento del testimone citato e non comparso in udienza di gravame all’ente-persona offesa, impedendo, di conseguenza, l’applicazione dell’art. 152, comma 3, n. 1), c.p., per due ragioni: in primo luogo, non era stata accertata la conservazione della qualità di legale rappresentante in capo al citato testimone alla data della medesima udienza in cui questi non è comparso senza alcun giustificato motivo; in secondo luogo, non era stato accertato che il legale rappresentante che ha presentato querela in nome e per conto dell’ente-persona offesa fosse statutariamente legittimato dall’ente rappresentato a rimettere la querela.

Pertanto, la Seconda Sezione della Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi su tale questione, accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma, ha chiarito che il disposto dell’art. 152, comma terzo, n. 1, c.p., introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 150 del 2022 e in vigore dal 30 dicembre 2022, opera anche nel caso in cui il testimone non comparso all’udienza senza giustificato motivo abbia precedentemente sporto querela in qualità di legale rappresentante, in carica, dell’ente persona offesa, alla duplice condizione che conservi tale qualità alla data dell’udienza e che sia legittimato dallo statuto dell’ente rappresentato a rimettere la querela, non comparendo all’udienza per la quale sia stato citato come testimone.