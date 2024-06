La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24370 del 20 giugno 2024, ha chiarito che, per i reati procedibili a querela, la contestazione dell’aggravante a cavallo della Riforma Cartabia consolida la procedibilità d’ufficio.



1. I fatti

La decisione della Corte di Cassazione scaturisce dal ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Catania avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Siracusa ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti dell’imputato per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose.

Il ricorso in questione (presentato per saltum) denunciava violazione di legge lamentando, in particolare, che illegittimamente il Tribunale avrebbe ritenuto tardiva, in quanto effettuata successivamente alla scadenza del termine fissato dall’art. 85 d. lgs. 150 del 2022 (Riforma Cartabia) senza che la persona offesa avesse presentato querela, la contestazione suppletiva svolta dal pubblico ministero all’udienza del 29 novembre 2023 ai sensi dell’art. 517 c.p.p. e ad oggetto l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7) c.p. in riferimento alla destinazione al pubblico servizio dell’energia elettrica sottratta dall’imputato, circostanza dalla cui contestazione discendeva la procedibilità d’ufficio del reato.

2. Reati procedibili a querela e contestazione dell’aggravante a cavallo della Riforma Cartabia: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso, ribadisce un consolidato principio di diritto secondo il quale, in tema di furto, “non può considerarsi legittimamente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, c.p., configurata dall’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell’imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l’impiego di formule equivalenti atteso che la suddetta aggravante ha natura valutativa, in quanto impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res oggetto di sottrazione, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore“.

Da questo punto di vista, dunque, il Tribunale ha correttamente rilevato che il reato per cui si procede era divenuto procedibile esclusivamente a querela della persona offesa in ragione della modifica dell’art. 624, comma 3, c.p. operata dalla Riforma Cartabia e che questa non era stata proposta nemmeno entro il termine assegnato dall’art. 85 dello stesso decreto, atteso che l’imputazione originaria non comprendeva la contestazione in fatto dell’aggravante.

Il Procuratore generale ricorrente non contesta, dunque, la conclusione del Tribunale, ma lamenta la violazione dell’art. 517 c.p.p. per avere il giudice procedente ritenuto prevalente la virtuale operatività della sopravvenuta causa di improcedibilità per mancanza di querela, rispetto alla efficacia che avrebbe dovuto invece riconoscersi alla previa contestazione suppletiva della aggravante della destinazione del bene al pubblico servizio effettuata nel corso di giudizio.

La Corte osserva che dagli atti risulta che il processo a carico dell’imputato, con decreto del 10 ottobre 2022, era stato fissato per l’udienza del 29 novembre 2023 e, nel corso di tale udienza, il pubblico ministero ha proceduto ai sensi del citato art. 517 c.p.p. alla contestazione dell’aggravante idonea a determinare la procedibilità di ufficio del reato.