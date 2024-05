Regolamento sull’industria a zero emissioni: ok dal Consiglio UE

Il 27 maggio il Consiglio UE ha adottato un regolamento che disciplina le misure tese a rafforzare l’ecosistema produttivo europeo con tecnologie a zero emissioni nette, conosciuto come “atto sull’industria a zero emissioni nette”.

3. Obiettivi



Il regolamento intende promuovere la diffusione industriale delle tecnologie a impatto zero necessarie per raggiungere gli obiettivi climatici dell’UE, impiegando la forza del mercato unico per rafforzare la posizione dell’Europa come leader nelle tecnologie industriali verdi.

Il Net-Zero Industry Act viene definito come una delle pietre miliari della nuova politica industriale, strumento per supportare l’Europa a guidare la corsa globale verso le tecnologie verdi, contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico.

Al fine di promuovere l’innovazione, l’atto giuridico propone di creare quadri normativi favorevoli per lo sviluppo, la sperimentazione e la convalida delle tecnologie innovative, conosciuto come “regulatory sandbox”.

Inoltre, il net-zero Industry Act stabilisce una capacità annua di iniezione di almeno 50 milioni di tonnellate di CO2 da raggiungere entro il 2030 nei siti di stoccaggio geologico situati nel territorio dell’Unione.