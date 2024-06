Regolamento adottato in base a legge dichiarata incostituzionale: effetti

2. Il ragionamento del Consiglio di Stato



Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, annullando il regolamento impugnato per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che autorizzava la delegificazione. La decisione riconosce vizi di legittimità costituzionale: la Corte Costituzionale, infatti, con sentenza del 10 luglio 2023, n. 138, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Campania 6 agosto 2010, n. 8, che autorizzava la Giunta a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo senza stabilire adeguate norme generali regolatrici della materia. Lamenta poi la mancanza di norme generali specifiche, poiché la legge regionale si limitava a indicare principi generali dell’azione amministrativa, come imparzialità e buon andamento, senza specificare un modello organizzativo dettagliato, lasciando così alla Giunta un’eccessiva libertà di definizione, configurando una sorta di “delega in bianco”. Viene infine precisato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale non ha effetti caducanti immediati sul regolamento, ma ne comporta l’annullamento da parte del giudice amministrativo per assenza di base legale.