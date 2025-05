Registro anagrafe: il rifiuto dell’amministratore di condominio

L’amministratore di condominio non può rifiutarsi di consegnare al condomino che ne faccia richiesta una copia del registro dell’anagrafe condominiale. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni.

riferimenti normativi: art. 1130 c.c.;

precedenti giurisprudenziali: Trib. Palermo, Sentenza del 14/06/2021, n. 2514

Tribunale di Nola -sez. I civ.- sentenza del 12-03-2025 anagrafe-richiesta-condomino-sentenza.pdf 108 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La vicenda: l’anagrafe di condominio e la richiesta dell’anagrafe condominiale

La vicenda prende l’avvio con un ricorso ex art. 702 bis c.p.c., presentato da una condomina per ottenere dall’amministratore documenti condominiali (copia del registro di anagrafe condominiale, copia delle tabelle millesimali, regolamento condominiale e copia del contratto di assicurazione stipulata nel 2021, verbali, documentazione afferente allo studio di fattibilità del c.d. Bonus 110%). L’amministratore si opponeva alla consegna della copia del registro di anagrafe condominiale ritenendo di dover verificare la sussistenza del consenso degli altri condomini. Nonostante le ripetute richieste, la documentazione non era stata fornita, portando la partecipante al condominio ad adire il Tribunale. L’amministratore si è costituito in giudizio, sollevando due principali eccezioni: l’improcedibilità della domanda perché l’attrice non aveva esperito la procedura di mediazione, obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 2010; in ogni caso chiedeva la reiezione delle domande, ritenendole prive di fondamento giuridico e fattuale. Il giudice ha rilevato che la controversia rientrava tra le materie soggette a mediazione obbligatoria. Di conseguenza, ha rinviato la causa, concedendo alle parti il tempo necessario per avviare la procedura di mediazione. Esperito con esito negativo il suddetto procedimento di mediazione, le parti hanno rassegnato le conclusioni. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni.

FORMATO CARTACEO Guida pratica al condominio dalla A alla Z In questa guida sono raccolte dalla A alla Z le questioni più ricorrenti che si verificano nella vita condominiale, con oltre 230 quesiti e soluzioni in cui il lettore e la lettrice potranno facilmente ritrovare un loro problema di vita vissuta e la relativa risoluzione più efficace.Accanto ai consigli giuridici, attraverso l’esperienza come avvocato e giornalista degli Autori sono raccolte idee e suggestioni emerse negli anni, esempi di cronaca, curiosità e domande. Il tutto accompagnato da una chiara indicazione delle norme di riferimento e, quando utile, della sentenza che possa avere più rilievo. L’intento degli Autori è che tutte queste informazioni, tasselli di vita vissuta, possano essere una guida e un’ispirazione a chi, nella quotidianità, deve affrontare le complessità della convivenza condominiale.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico.Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano La Nazione del gruppo QN, per il settimanale Toscana Oggi e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese.Lisa CiardiGiornalista professionista, lavora attualmente per il quotidiano La Nazione. Cofondatrice dell’agenzia giornalistica “Etaoin media & comunicazione”, è autrice e curatrice di saggi, ricerche storiche e di una raccolta di fiabe. È cofondatrice e direttrice responsabile della rivista Edera, un progetto giovanile che abbina il lavoro giornalistico all’organizzazione di iniziative di carattere sociale e culturale. È opinionista su Firenze Tv, Toscana Tv e Lady Radio. Luca Santarelli, Lisa Ciardi | Maggioli Editore 2025 32.30 € Scopri di più

2. La questione

In caso di consegna della copia del registro di anagrafe condominiale come può essere gestita l’eventuale presenza di dati sensibili?

3. La soluzione

Il Tribunale ha dato ragione alla condomina. Il giudice ha riconosciuto che una parte della documentazione richiesta dalla ricorrente è stata effettivamente prodotta in giudizio, determinando così una cessazione parziale della materia del contendere. Il resistente amministratore, infatti, ha depositato solo con la propria comparsa di costituzione, i verbali assembleari, mentre non ha provato in alcun modo la dedotta consegna in epoca precedente, né ha allegato valide ragioni ostative all’esibizione dell’ulteriore documentazione richiesta. Il Tribunale ha stabilito che l’amministratore non poteva rifiutare la consegna del registro di anagrafe condominiale, poiché il consenso degli altri condomini non è necessario per la sua consultazione. Infatti, i documenti richiesti rientrano tra quelli accessibili al singolo condomino, e l’eventuale presenza di dati sensibili può essere gestita oscurando le informazioni non ostensibili. Di conseguenza, il Tribunale ha riconosciuto l’illegittimità del rifiuto opposto dall’amministratore e lo ha condannato a fornire i documenti richiesti, cioè il registro di anagrafe condominiale, le tabelle millesimali, il regolamento, il contratto di assicurazione del 2021. L’unico documento escluso dall’obbligo di consegna è stato lo studio di fattibilità del bonus 110%, poiché non è stato provato in giudizio che tale studio sia stato effettivamente eseguito.



Potrebbe interessarti anche: L’importanza del Registro anagrafe condominiale