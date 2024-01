Redditi di lavoratori residenti in Italia da parte di società in Bulgaria a fronte di prestazioni in aziende italiane

L’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti/Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, con la risposta n. 386/2023, ha fornito chiarimenti in merito all’imposizione fiscale dei redditi percepiti da lavoratori residenti in Italia, da parte di società stabilita in Bulgaria, a fronte di prestazioni rese ad aziende italiane, sulla scorta della disciplina della Convenzione tra Italia e Bulgaria per evitare le doppie imposizioni ratificata con la legge n. 389/1990 [1].

1. La normativa di riferimento

Nel caso in scrutinio la normativa di riferimento è disciplinata dall’art. 13 della l.n. 389/1990 (Convenzione Bulgaria/Italia) rubricato “ Salari, stipendi ed altre remunerazioni analoghe”. Testualmente, detta norma dispone che: “1. Salve le disposizioni degli articoli 14, 16, 17, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente, svolta nell’altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni ricevute in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi, di aeromobili o di veicoli stradali in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa”.

2. Trattamento fiscale dei redditi di lavoratori italiani da parte di società Bulgara: il caso di specie

Nel caso di specie, la società istante stabilita in Bulgaria esercente attività di intermediazione ai fini dell’inserimento occupazionale nel mercato del lavoro, ha richiesto per poter operare nel mercato italiano, l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Agenzie di Lavoro per la relativa autorizzazione, in modo da poter espletare in Italia l’attività di società interinale per aziende nazionali, giovandosi anche di lavoratori italiani residenti nel territorio dello Stato. Detti lavoratori, in base alle richieste delle aziende italiane, saranno assunti in Bulgaria con contratto di lavoro interno e conseguenziale retribuzione, contributi previdenziali e ritenute fiscali della normativa locale.

La società istante, pertanto, chiede all’Amministrazione Finanziaria quale sia il corretto trattamento fiscale dei redditi percepiti dai lavoratori italiani sulla scorta della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Bulgaria e Italia.

3. Il parere espresso dal contribuente

La società istante ritiene che i lavoratori italiani, poiché gravati dalle trattenute previdenziali e fiscali in Bulgaria, non saranno tenuti a dichiarare detti redditi in Italia, sulla scorta dell’art. 13 del Trattato italo-bulgaro, per il quale le retribuzioni per le mansioni lavorative dipendente espletate in Bulgaria da residente in Italia sono ivi imponibili, poiché somministrate da datore di lavoro locale. Con riferimenti ai redditi assoggettati a tassazione fiscale bulgara, i residenti in Italia sono esentati da obblighi fiscali italiani, pertanto, i lavoratori italiani non saranno tenuti a dichiarare in Italia i redditi di lavoro dipendenti somministrati dalla società istante.

4. Il ragionamento normativo e la soluzione dell’Amministrazione Finanziaria

L’Amministrazione Finanziaria rappresenta che sulla scorta della disciplina interna si osserva, ai fini della soggezione a imposizione in Italia dei redditi in scrutinio, l’art. 3 [2], co. 1 del TUIR [3] il quale dispone che le persone residenti in Italia sono tassate sull’insieme dei loro redditi percepiti, indipendentemente dal luogo in cui questi siano prodotti, mentre, nel caso di soggetti non residenti, sono tassati in Italia solo i redditi prodotti in Italia. Vista la disciplina interna, giova ricordare che la normativa italiana dev’essere raccordata con le disposizioni sovranazionali. Detto che la prevalenza del diritto internazionale su quello interno è, pacificamente riconosciuta dall’ordinamento italiano e sancita in ambito tributario dall’art. 169 [4] del TUIR e dall’art. 75 [5] del DPR n. 600/1973 [6] nel caso in scrutinio assume rilevanza la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con la Bulgaria. Ad avviso del Fisco, grazie al Trattato italo-bulgaro contro le doppie tassazioni, i trattamenti economici originati da attività di lavoro dipendente sono soggette a tassazione esclusiva nello Stato di residenza del lavoratore, nella vicenda de qua, l’Italia. La disposizione inerente la soggezione fiscale esclusiva nel Paese di residenza subisce, invero, un’eccezione se la mansione lavorativa è svolta anche nell’altro Stato contraente. Sicché, occorre distinguere se i lavoratori residenti in Italia svolgeranno la propria attività lavorativa ad aziende aventi sede in Italia o in Bulgaria.

Sede in

– Italia, ove vengono espletate le mansioni lavorative, sussiste la soggezione esclusiva al Fisco italiano, con susseguente impossibilità di tassare tali prestazioni in Bulgaria. In detta condizione, invero, non rileva la residenza del soggetto che eroga le retribuzioni, dato che il Trattato riconduce esclusivamente alla residenza (Italia) e al luogo ove viene svolta l’attività lavorativa (nel caso in scrutinio ancora Italia). I lavoratori, pertanto, saranno soggetti ad imposizione dei propri redditi solamente in Italia;

Bulgaria, ricorre la tassazione concorrente dei due Paesi. Tuttavia, sebbene le remunerazioni percepite dai lavoratori residenti in Italia per prestazioni espletate in Bulgaria, sarebbero soggette a tassazione nel Paese dell’Est Europa, dovranno essere ad ogni modo dichiarate e sottoposte a tassazione in Italia, con la conseguenza che l’eventuale duplice imposizione verrà risolta mediante il riconoscimento di un credito per le imposte estere ai sensi degli artt. 22 [7]del Trattato e 165 [8] del TUIR.

