Quando verrà pagata la cassa integrazione? Parla il Presidente Inps

Versione PDF del documento

La cassa integrazione dovrebbe essere pagata venerdì 12 giugno. A prometterlo è Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, così chiudendo la questione sui pagamenti dell’ammortizzatore sociale più importante in questo periodo. Ricordiamo che ancora oggi molte aziende e altrettanti lavoratori non hanno ancora ricevuto alcun soldo e la cassa integrazione, per il momento, si è dimostrata essere solo e soltanto una parola ferma tra le carte della burocrazia.

Il 18 giugno dovrebbero, inoltre, essere operativa anche la procedura rapida per poter chiedere la cassa integrazione: anche se la priorità, spiega sempre Tridico, è quella di riuscire finalmente a pagare quanti stiano ancora aspettando i soldi.

Cassa integrazione: finalmente arrivano i soldi

Pasquale Tridico, nel corso di un’intervista rilasciata, spiega che entro venerdì 12 giugno dovrebbero essere pagate tutte le 419 mila domande di cassa integrazione, per le quali è stata presentata la richiesta.

Come funziona la cassa integrazione?: “ CASSA INTEGRAZIONE”

Diventa autore di Diritto.it Scopri di più!

© RIPRODUZIONE RISERVATA