La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando ricorre l'estorsione ambientale.

1. La questione: l’estorsione ambientale

Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, decidendo in sede di rinvio a seguito di una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, confermava un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, che aveva applicato all’indagata la misura cautelare della custodia in carcere.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell'accusata ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione degli artt. 325, 606 e 627 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta estorsione, contestando il fatto che fosse stata ritenuta ravvisabile nella fattispecie in esame l'estorsione c.d. ambientale.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il Supremo Consesso reputava il motivo suesposto infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo cui, dal momento che la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l’elemento strutturale del reato vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive quali la personalità sopraffattrice dell’agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l’ingiustizia della pretesa e le particolari condizioni soggettive della vittima, poiché più marcata è la vulnerabilità di quest’ultima, maggiore è la potenzialità coercitiva di comportamenti anche “velatamente” minacciosi (Sezione 2, n. 2702 del 18/11/2015), va da sé che, in tema di estorsione ambientale, rilevano soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un’energica carica intimidatoria – come tale percepita dalla vittima stessa – alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all’influsso di notorie consorterie mafiose (Sezione 2, n. 22976 del 13/4/2017).



