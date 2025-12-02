Quando il parlamentare non può sollevare conflitto di attribuzione: la Consulta chiarisce

1. Il conflitto sul decreto sicurezza: perché il ricorso del parlamentare è stato proposto



Un parlamentare della Camera dei Deputati promuoveva un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri.

In particolare, siffatto ricorrente chiedeva alla Consulta di dichiarare come non spettasse al Governo di approvare la deliberazione 4 aprile 2025, avente a oggetto quello che sarebbe poi divenuto il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario), altrimenti noto come “Decreto sicurezza” e, conseguentemente, si invocava che venisse annullata la deliberazione stessa e il citato decreto-legge, nella sua interezza o – in subordine – nelle parti ritenute prive, ad avviso del Giudice delle leggi, del requisito originario della straordinaria necessità e urgenza.

Più nel dettaglio, siffatto ricorrente – dopo avere premesso che il 22 gennaio 2024 venne presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge ordinario A.C. 1660 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario) e avere ripercorso le tappe dei lavori parlamentari esponendo che, dopo un ciclo di audizioni e l’esame degli emendamenti proposti, le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) in sede referente hanno conferito a quattro relatori mandato a riferire all’Assemblea della Camera, oltre ad avere fatto presente, da un parto, che siffatta Camera aveva iniziato l’esame del testo proposto dalle Commissioni medesime (A.C. 1660-A) il 10 settembre 2024 e lo ha approvato il successivo 18 settembre, dall’altro, che codesto disegno di legge era stato quindi trasmesso al Senato della Repubblica (A.S. 1236) e qui assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia) in sede referente, che il 26 marzo 2025, dopo un «confronto politico serrato», hanno conferito mandato a riferire in aula a due relatori – osservava che, tuttavia, l’esame del disegno di legge da parte del Senato, benché fosse stato calendarizzato, fu sospeso, in considerazione della sostanziale sovrapponibilità delle norme recate dal disegno stesso a quelle introdotte dal d.l. n. 48 del 2025.

Ciò posto, concluso tale excursus normativo, per il ricorrente, in punto di ammissibilità del sollevato conflitto, si argomentava, quanto alla propria legittimazione, richiamando l’ordinanza della Consulta n. 17 del 2019 – nella parte in cui ha affermato che lo «status costituzionale del parlamentare comprende […] un complesso di attribuzioni inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto, che gli spettano come singolo rappresentante della Nazione, individualmente considerato, da esercitare in modo autonomo e indipendente, non rimuovibili né modificabili a iniziativa di altro organo parlamentare» – e la successiva giurisprudenza costituzionale conforme (sono citate le ordinanze n. 193 e n. 188 del 2021 e n. 60 del 2020), tenuto conto altresì del fatto che nel «caso odierno la situazione è assai diversa» rispetto alle fattispecie prese in esame nelle pronunce appena menzionate, giacché «[l]’attacco alle prerogative dei singoli parlamentari viene da un potere esterno al Parlamento (cioè dall’Esecutivo)» posto che il Governo, deliberando di adottare il suddetto decreto-legge mentre era in corso «l’esercizio delle attribuzioni dei singoli parlamentari» – quali «il potere di iniziativa legislativa» di cui all’art. 71, primo comma, della Costituzione e «la partecipazione al procedimento legislativo ex art. 72 della Costituzione» – le avrebbe rese «del tutto van[e]».

Precisato ciò, oltre a quanto sin qui esposto, l’odierno deputato ricorrente assumeva altresì che, a suo avviso, il Governo, approvando un decreto-legge riproduttivo del disegno di legge all’esame del Senato in assenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza, avrebbe «amputa[t]o arbitrariamente» il dibattito parlamentare che era in corso da un anno e mezzo e, in tal modo, avrebbe «ferito la competenza costituzionale delle Camere», il cui ruolo sarebbe stato «radicalmente pretermesso» e, dunque, l’atto di «pretesa urgenza» del Governo avrebbe «leso gravemente le prerogative delle Camere e, insieme, dei singoli parlamentari», evidenziandosi a tal riguardo contestualmente che, per un verso, secondo la giurisprudenza costituzionale, l’ampia «autonomia politica del Governo nel ricorrere al decreto-legge […] non può giustificare lo svuotamento del ruolo politico e legislativo del Parlamento» (è citata la sentenza n. 146 del 2024), per altro verso, nella specie, i deputati avrebbero maturato «la certezza che sarebbero tornati a discutere» il disegno di legge, poiché il testo all’esame del Senato conteneva modifiche (introdotte dalle suddette Commissioni riunite) rispetto a quello licenziato dalla Camera.

Orbene, si notava per di più che l’asserito «svuotamento della funzione parlamentare» e le ipotizzate lesioni delle prerogative costituzionali dei deputati sarebbero stati anche posti a fondamento delle cinque questioni pregiudiziali presentate alla Camera – e da questa discusse e respinte – durante l’iter di conversione in legge del d.l. n. 48 del 2025, considerato oltre tutto come il d.l. n. 48 del 2025 abbia introdotto anche disposizioni penali e che, benché la decretazione d’urgenza non si ponga di per sé in contrasto con la riserva di legge di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., nel caso in esame il Governo avrebbe dovuto «astenersi» dall’adottare il decreto-legge stesso, al fine di consentire un adeguato dibattito parlamentare, dal momento che questa Corte tenderebbe «in campo penale […] a esprimere una preferenza per la legge del Parlamento» (sono citate le sentenze n. 32 del 2014 e n. 487 del 1989).

Dunque, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, come già accennato in precedenza, siffatto Onorevole promuoveva conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo ai giudici di legittimità costituzionale di dichiarare come non spettasse al Governo di approvare la deliberazione 4 aprile 2025, avente a oggetto quello che sarebbe poi divenuto il d.l. n. 48 del 2025, e, conseguentemente, di annullare la deliberazione stessa e il citato decreto-legge, «nella sua interezza o – in subordine – nelle parti che essa riterrà prive del requisito originario della straordinaria necessità e urgenza», tanto più notando come gli atti all’origine del conflitto fossero intervenuti quando la Camera dei deputati aveva già approvato il disegno di legge ordinario A.C. 1660-A e lo aveva trasmesso al Senato della Repubblica, che non aveva tuttavia proceduto a esaminare il testo in quanto le sue norme erano state, frattanto, sostanzialmente riprodotte nel suddetto decreto-legge.

Di conseguenza, ad avviso del confliggente, il Governo, trasponendo le disposizioni di cui al disegno di legge ordinario, alcune delle quali peraltro di natura penale, nel menzionato decreto-legge in assenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, avrebbe «amputa[t]o arbitrariamente» il dibattito parlamentare in corso, così «fer[endo] la competenza costituzionale delle Camere», il cui «ruolo [sarebbe stato] radicalmente pretermesso», oltre ad essere state parimenti menomate anche le attribuzioni costituzionali dei singoli parlamentari e, in particolare, il potere di iniziativa legislativa e il diritto di partecipazione al procedimento legislativo loro spettanti.