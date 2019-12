Proposta di abrogazione dell’art. 131 bis c.p.

In data 28 ottobre 2019, è stata assegnata alla 2ª Commissione Giustizia in sede referente la proposta di legge A.C.2024 recante “Abrogazione dell’articolo 131-bis del codice penale e modifiche al codice di procedura penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”.

La proposta è volta ad abrogare in toto l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, il quale si compone di 4 articoli:

Art. 1

L’articolo 131-bis del codice penale è abrogato.

Art. 2

All’articolo 411 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «, che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto» sono soppresse; b) il comma 1-bis è abrogato.

Art. 3

Il comma 1-bis dell’articolo 469 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 4

L’articolo 651-bis del codice di procedura penale è abrogato.

