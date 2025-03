Nel contesto professionale, sempre più dinamico e competitivo, le tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale generativa (GenAI) stanno emergendo come strumenti strategici per ottimizzare la gestione delle attività quotidiane, dall’analisi documentale alla ricerca giurisprudenziale. Un prompt di qualità è fondamentale per ottenere risultati rilevanti e personalizzati, consentendo all’IA di rispondere con precisione alle esigenze specifiche della professione legale. La scelta del prompt giusto può trasformare un semplice strumento in un potente alleato di lavoro.

Curata dall’Avv. Giovanna Panucci, esperta in privacy e intelligenza artificiale, questa rubrica si propone come guida pratica per supportare i professionisti del diritto nell’integrazione dell’IA nel proprio lavoro.

Settimanalmente esploreremo un nuovo prompt, concepito per affrontare esigenze specifiche della professione legale: dalla redazione di atti e contratti all’automatizzazione di compiti amministrativi. Questi prompt forniranno soluzioni concrete per ottimizzare i tempi di lavoro e migliorare la qualità delle analisi, permettendo ai professionisti di concentrarsi maggiormente sulle decisioni strategiche e sulla consulenza. Per approfondire il tema, ti consigliamo il nuovo corso Maggioli in materia, Legal Prompting in aula.

1. Prompt per effettuare una prima analisi di perizia relativa ad un immobile all’asta

/PROMPT

Agisci come un esperto in diritto immobiliare italiano e procedure esecutive.

Ti chiedo di analizzare questa perizia tecnica relativa a un immobile all’asta, valutando l’accuratezza, la completezza e l’affidabilità delle informazioni fornite.

L’analisi deve considerare la descrizione dell’immobile, lo stato manutentivo, la presenza di eventuali vincoli giuridici o abusi edilizi e la stima del valore di mercato rispetto alle condizioni dell’immobile.

È necessario verificare se l’immobile è un buon acquisto per un potenziale acquirente, evidenziando eventuali criticità che potrebbero influenzare la valutazione economica e l’effettiva convenienza dell’acquisto.

Il linguaggio deve essere chiaro e semplice, perché non sono un tecnico e non mi intendo di queste cose.

2. Utilizzo e avvertenze

Scopo:

Il prompt è progettato per supportare gli avvocati italiani nella valutazione giuridica e pratica di una perizia tecnica relativa a un immobile all’asta. L’obiettivo è fornire un’analisi dettagliata dell’accuratezza, completezza e affidabilità delle informazioni contenute nella perizia, evidenziando eventuali criticità legali e strutturali che potrebbero influenzare la convenienza dell’acquisto. Questo aiuta l’avvocato a fornire un parere fondato al cliente, supportandolo nella decisione di partecipare o meno all’asta.

Contesto consigliato:

Particolarmente utile per avvocati specializzati in diritto immobiliare, esecuzioni forzate e aste giudiziarie, così come per studi legali che assistono clienti nella partecipazione alle aste o nella valutazione di immobili pignorati. Può essere impiegato per l’analisi preliminare della perizia prima di un incontro con il cliente, per la redazione di pareri o per verificare eventuali elementi di rischio prima dell’acquisto. È indicato sia per consulenze individuali sia per studi che gestiscono investimenti immobiliari per conto di società o privati.

Efficacia:

Consente di ottenere un’analisi strutturata e chiara della perizia, senza la necessità di conoscenze tecniche approfondite in ingegneria o architettura. Ciò permette all’avvocato di individuare rapidamente eventuali problemi giuridici, edilizi o di mercato che potrebbero compromettere la convenienza dell’acquisto. Inoltre, aiuta a ridurre i rischi legali per il cliente, fornendo un quadro completo degli elementi che potrebbero influenzare la trattativa o la strategia da adottare in sede d’asta.

Istruzioni: Incolla il prompt su ChatGPT

Carica nella chat la perizia tecnica

Verifica l’output generato, continua a itereare e, se necessario, personalizza l’istruzione per adattarla allo stile o alle esigenze specifiche. Ricorda: Ogni prompt è migliorabile. Integra questo prompt nel tuo processo di lavoro e adattalo alle tue esigenze.

3. Formazione in materia

Il corso in aula offre un’esperienza immersiva e interattiva: la docente guiderà i partecipanti con esercitazioni pratiche e li affiancherà nella creazione di strumenti personalizzati e un assistente artificiale dedicato alla pratica legale.

