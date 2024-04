Privacy nelle palestre: un vademecum pratico

I dati personali sono elementi caratteristici dell’identità personale di ogni individuo. Sono, in sostanza, veri e propri “frammenti di personalità” e “pezzi di vita” delle persone. In tale quadro, . È quindi necessario che queste organizzazioni non solo si focalizzino sullo sviluppo fisico ma si impegnino, con la stessa serietà, nella tutela delle informazioni personali, rispecchiando un impegno complessivo per il benessere completo dei loro clienti. Peraltro, comprendere e applicare rigorosamente la normativa unionale e nazionale sulla protezione dei dati personali è certamente un obbligo legale ma può anche trasformarsi in un notevole vantaggio competitivo, poiché una palestra “privacy friendly” attrae certamente più clienti. Vediamo allora una serie di adempimenti essenziali da porre in essere, precisando che non può e non deve essere intesa come “serie completa”, per ottenere la quale è, invece, necessaria una contestualizzazione della progettazione dei trattamenti, che andrebbe realizzata tenendo conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità degli stessi trattamenti, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Per approfondimenti sulla privacy consigliamo Compendio breve sulla privacy -Guida alla lettura del GDPR con esempi e casi pratici

1. La teoria

Il Considerando 78 del GDPR fornisce precise indicazioni su come gestire questa responsabilità generale, stabilendo che il titolare del trattamento deve adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino in particolare i principi di privacy by design e di accountability. In termini semplici, bisogna:

2. La pratica

In genere nell’ambito delle palestre vengono raccolte e trattate informazioni che possono essere utilizzate per identificare un individuo, come nome, indirizzo, email, numeri di telefono, oltre a dati particolari e “sensibili” come quelli relativi allo stato di salute. Occorre quindi:

In questa ultima veste, devono essere istruiti, formati e designati formalmente. Ogni dipendente deve, quindi, ricevere una lettera personale di designazione quale “autorizzato al trattamento”. All’interno di questa lettera vanno precisati i dati personali che devono essere trattati. Vanno indicati solo i dati strettamente necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Così, ad esempio, un istruttore può avere necessità di conoscere il nominativo di un cliente ma, probabilmente, non ha necessità di conoscere la sua residenza. Determinati dipendenti dovranno ricevere una formazione ed un’autorizzazione specifiche per il trattamento di categorie particolari di dati personali, quali quelli relativi allo stato di salute dei clienti e dei dipendenti. Per il trattamento di tali dati particolari, infatti è necessario prevedere un “accesso selettivo”. Infine, è consigliabile nominare un “referente privacy” che sia responsabile del coordinamento di tutte le attività di trattamento di dati personali all’interno della palestra, magari da avviare a corsi di formazione specialistici. Potrebbero interessarti anche:

2.5. Il trattamento dei dati relativi alla salute



È noto che le palestre richiedono a tutti i clienti una certificazione medica che, per la verità, non sempre è obbligatorio consegnare.

L’attività fisica svolta all’interno delle palestre può essere agonistica, non agonistica e amatoriale.

In genere i clienti delle palestre si iscrivono per svolgere l’attività di tipo amatoriale.

Il D.M. 24 aprile 2013, all’art. 2 definisce come amatoriale l’attività ludico-motoria, praticata da soggetti “non tesserati” alle Federazioni sportive nazionali e istituzioni assimilate, che sia:

non occasionale,

finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona,

non regolamentata da organismi sportivi.

Coloro che praticano attività ludico-motoria in contesti organizzati e autorizzati all’esercizio nel rispetto delle disposizioni normative vigenti devono sottoporsi a controlli medici periodici e, all’atto dell’iscrizione o avvio delle attività, devono esibire il relativo certificato medico all’incaricato della palestra presso cui si svolge l’attività ludico- motoria. La palestra è tenuta a conservare in copia tale certificato, presso la propria sede, fino alla data di validità o fino alla cessazione dell’attività stessa.

Attenzione: non sono tenuti all’obbligo della certificazione:

coloro che effettuano l’attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato;

chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;

i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino” e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili.

In tale quadro, per lo svolgimento di attività amatoriale, le palestre devono ricevere e conservare copia della certificazione medica ma non devono chiedere il consenso del cliente, poiché la base giuridica che giustifica il trattamento è il citato obbligo legale.

Qualora invece la palestra, per esigenze assicurative, richieda di esibire il certificato medico ai clienti che eseguano un tipo di attività amatoriale che risulta esente dall’obbligo di certificazione, sarà necessario acquisire dal cliente un consenso esplicito ben documentato e preceduto da un’adeguata informativa.

Ovviamente, i certificati medici possono essere trattati esclusivamente dal personale dipendente specificamente istruito ed autorizzato (è il c.d. “accesso selettivo”).