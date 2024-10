Politiche per il lavoro e previdenziali, l’esame alla Camera

È stato calendarizzato per martedì 8 ottobre l’esame del disegno di legge di iniziativa governativa n. 1532-bis-A che reca “Disposizioni in materia di lavoro”, dopo che la Commissione Lavoro ha concluso il 19 settembre scorso l’esame in sede referente. Il testo deriva dallo stralcio del progetto iniziale A.C. 1532 e il cui esame in Commissione è iniziato il 6 dicembre 2023, è stato ampiamente modificato in sede referente e risulta composto di 33 articoli.