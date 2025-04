Piano del consumatore e assenza di voto dei creditori: no all’assimilazione con il concordato preventivo o minore

Con l’ordinanza n. 9549 del 14 aprile 2025, la Corte di Cassazione, Sez. I Civile, chiarisce in modo definitivo che il piano del consumatore non è assimilabile né al concordato preventivo né al concordato minore. L’eventuale previsione di una moratoria superiore a un anno o la falcidia dei crediti non impone il passaggio per il voto dei creditori. La valutazione giudiziale sopperisce a ogni forma di consenso, ribadendo la natura giurisdizionale e non negoziale del piano. La decisione tutela il diritto alla seconda possibilità e rafforza la centralità del giudice quale garante del bilanciamento tra esigenze creditorie e dignità economica del debitore. Per l’approfondimento consigliamo il volume Le tutele del nuovo sovraindebitamento: come uscire dal debito.

Corte di Cassazione -sez. I civ.- ordinanza n. 9549 14-04-2025 Corte_di_Cassazione_Sezione_I_ordinanza_n_9549_del_14_aprile.pdf 2 MB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Il piano del consumatore non è un concordato: la Cassazione rafforza la natura giudiziale della procedura e ne sancisce l’autonomia

Con l’ordinanza n. 9549 del 14 aprile 2025, la Corte di Cassazione, Sez. I Civile, si pronuncia su un aspetto centrale della disciplina del piano del consumatore, rigettando la tesi secondo cui la presenza di una moratoria superiore all’anno e di una falcidia dei crediti imporrebbe il coinvolgimento deliberativo dei creditori, analogamente a quanto avviene nel concordato preventivo o nel concordato minore.

“Non può sostenersi che la tutela del creditore, ogniqualvolta il piano del consumatore preveda una moratoria superiore al termine annuale dell’art. 8, comma 4, e una falcidia del credito, debba transitare per l’introduzione nella procedura del piano del consumatore di una fase di deliberazione dei creditori sul gradimento del piano, analoga a quella esistente nella disciplina del concordato preventivo.”

Per l’approfondimento consigliamo il volume Le tutele del nuovo sovraindebitamento: come uscire dal debito.

FORMATO CARTACEO Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito Aggiornato al terzo decreto correttivo del CCII (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), il volume, giunto alla sua II edizione, propone un’ampia ricognizione delle rilevanti novità normative e del panorama giurisprudenziale sul tema della crisi da sovraindebitamento. Sono raccolti diversi casi giudiziari riguardanti piani, omologati e non, ove emergono gli orientamenti dei vari fori e le problematiche applicative della normativa di riferimento. Il taglio pratico rende l’opera uno strumento utile per il professionista – gli organismi di composizione e i gestori della crisi, gli advisor e i liquidatori – al fine di offrire un supporto nelle criticità e i dubbi che possano sorgere nella predisposizione del Piano. Monica MandicoAvvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovrain- debitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali. Monica Mandico | Maggioli Editore 2025 64.60 € Scopri di più

La Corte evidenzia la natura specifica del piano del consumatore: si tratta di uno strumento a struttura giurisdizionale, in cui la legittimità e convenienza della proposta sono valutate direttamente dal giudice, senza alcun meccanismo approvativo o votazione da parte dei creditori. A differenza delle procedure concorsuali, il piano si fonda sulla protezione del soggetto meritevole e sull’effettiva possibilità di ripartenza.

L’ordinanza smentisce l’analogia con il concordato minore, che, sebbene riservato a soggetti non fallibili, mantiene una struttura partecipativa e prevede il voto dei creditori. Il piano del consumatore, invece, ne resta ontologicamente distinto.

“Non esiste un obbligo normativo di acquisire il consenso dei creditori neppure nei casi in cui siano previsti effetti pregiudizievoli come la falcidia o una moratoria protratta: spetta al giudice valutare se il piano realizzi una soddisfazione dei creditori migliore o comunque non inferiore a quella ricavabile da una liquidazione.”

La moratoria oltre l’anno, prevista dall’art. 8, comma 4, CCII, non ha valore assoluto e può essere superata con adeguata motivazione. Parimenti, la falcidia è legittima se assicura un risultato economicamente più vantaggioso della liquidazione, nel rispetto dei principi dell’art. 70 CCII.

La Corte afferma che l’opposizione del creditore non blocca l’omologazione se il piano è conforme ai parametri legali. L’assenza di voto non viola il diritto del creditore, il quale è garantito dall’intervento giudiziale, autentico filtro di legalità e congruità.

Il piano del consumatore si conferma così uno strumento autonomo, finalizzato alla protezione del debitore incolpevole, in linea con i principi della Direttiva UE 2019/1023. L’ordinanza 9549/2025 rappresenta un punto fermo per l’interpretazione coerente del Codice della crisi: rafforza il paradigma della “seconda opportunità”, esclude assimilazioni improprie con altre procedure e assicura l’equilibrio tra interessi debitori e creditori attraverso il controllo giudiziale.



Potrebbero interessarti anche: