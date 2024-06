Concordato minore: estensione effetti al coobbligato solidale

Il Tribunale Ordinario di Forlì, in una recente sentenza datata 8 aprile 2024, ha fornito un notevole contributo interpretativo sull’applicazione dell’articolo 79, comma 5 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), estendendo gli effetti esdebitatori del concordato minore anche al coobbligato solidale. Questa decisione rappresenta una novità significativa nella giurisprudenza delle procedure di composizione del debito, poiché amplia le possibilità di tutela per i debitori solidali in situazioni di sovraindebitamento. Tale pronuncia, tra le prime nel suo genere, ha stabilito la possibilità di estendere gli effetti esdebitatori anche al coobbligato solidale, previa pattuizione nell’accordo di concordato. Per approfondimenti consigliamo il volume: Come gestire la composizione negoziata nel risanamento dell’impresa

1. Il concordato minore

Il concordato minore è una procedura di risanamento finanziario riservata a particolari categorie di debitori non fallibili, progettata per essere più accessibile e meno onerosa rispetto al concordato preventivo standard. È particolarmente adatta per professionisti, piccoli imprenditori e imprenditori agricoli che si trovano in una condizione di sovraindebitamento ma desiderano evitare il fallimento (oggi liquidazione giudiziale/controlla). Questa procedura si articola in due varianti principali: il concordato in continuità e il concordato liquidatorio.

Concordato Minore Liquidatorio: finalizzato alla liquidazione degli asset del debitore per soddisfare i creditori, senza perseguire la continuità dell’attività.

Concordato Minore in Continuità: mirato a mantenere l’operatività dell’impresa, permettendo al debitore di ristrutturare il proprio debito mentre continua l’attività commerciale.

Entrambe le forme sono state pensate per garantire una maggiore elasticità e adattabilità alle specifiche necessità e condizioni del debitore, offrendo una soluzione su misura per le piccole realtà economiche.

2. Il caso oggetto della sentenza n. 32/2024

Il procedimento riguardava un sovraindebitato, il quale proponeva un concordato minore per gestire le sue obbligazioni, principalmente erariali, derivanti dal suo ruolo precedente come legale rappresentante di una società. La peculiarità della proposta risiedeva nel fatto che essa prevedeva l’estensione degli effetti esdebitatori ad un altro coobbligato , anch’egli coinvolto per debiti similari.

Nella sentenza, il tribunale ha approvato il concordato minore così come proposto dal debitore, previa valutazione positiva dell’OCC che ha incluso nei suoi effetti anche un coobbligato. Questa decisione è stata presa nonostante il voto contrario di un creditore significativo, l’Agenzia delle Entrate, il quale aveva espresso preoccupazioni riguardo l’ammissibilità della proposta a causa di presunte manovre pregiudizievoli per i creditori.

3. Elementi chiave del concordato

Finanza interna ed esterna: Il debitore ha proposto di soddisfare i creditori attraverso un mix di risorse interne ed esterne, garantendo una percentuale di soddisfazione dei crediti che il tribunale ha ritenuto più vantaggiosa rispetto alla liquidazione.

Estensione degli Effetti: L’estensione degli effetti del concordato al coobbligato ha implicato una valutazione dettagliata della situazione finanziaria del coobbligato, assicurando che anche senza beni significativi disponibili, la sua inclusione non pregiudicasse i diritti dei creditori.

4. Dettagli della proposta di concordato

La proposta includeva:

L’utilizzo di finanze interne ed esterne per la liquidazione parziale dei debiti.

Un’offerta di pagamento di €49.312 da parte di un finanziatore interno e €17.000 da un finanziatore esterno per soddisfare i creditori a diversi livelli.

L’estensione degli effetti del concordato al coobbligato per il debito specifico condiviso con il debitore principale sovraindebitato.



