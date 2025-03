L’advisor nella crisi da sovraindebitamento – Scheda di Diritto

FORMATO CARTACEO

Soluzioni per la gestione del debito è una collana che offre soluzioni operative ai quesiti che gli operatori del diritto bancario, della gestione della crisi di impresa e procedure di sovraindebitamento incontrano nella pratica quotidiana attraverso l’analisi delle norme, itinerari dottrinali e giurisprudenziali e consigli utili sul piano processuale. In cosa consiste la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore? Cosa prevede la procedura di liquidazione controllata e come depositare l’istanza? Come si interpreta il requisito dell’incapienza nella procedura di esdebitazione alla luce del Correttivo ter? Questo pratico fascicolo vuole offrire una guida accessibile a chiunque desideri affrontare una disciplina “giovane” come quella del sovraindebitamento analizzando i quattro strumenti offerti dal legislatore: la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata del sovraindebitato e l’esdebitazione dell’incapiente. Per ogni procedura è individuata la giurisprudenza più recente e forniti i suggerimenti utili per una corretta individuazione dello strumento, la formulazione della proposta più efficace e il relativo formulario illustrativo. Claudio LiguoriAvvocato, esperto in procedure di sovraindebitamento, crisi d’impresa e diritto bancario. Presidente del comitato scientifico di Assoadvisor. Componente del Consiglio dei probiviri della Camera Civile di Nola. Svolge incarichi di docenza ed è relatore in numerosi corsi di formazione sulla crisi da sovraindebitamento.

Claudio Liguori | Maggioli Editore 2025