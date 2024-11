Persone fisiche e persone giuridiche – Scheda di Diritto

La distinzione tra persone fisiche e persone giuridiche rappresenta uno dei cardini fondamentali del diritto civile. Entrambe costituiscono i soggetti di diritto, ossia entità che possono essere titolari di diritti e obblighi giuridici, ma si differenziano per la loro natura, il modo in cui acquisiscono la capacità giuridica e le modalità con cui operano nell’ordinamento.

1. Le persone fisiche

Definizione e capacità giuridica

Le persone fisiche sono gli esseri umani considerati dal diritto come soggetti giuridici autonomi. La capacità giuridica, ossia l’attitudine a essere titolari di diritti e obblighi, si acquisisce con la nascita e si perde con la morte. Questo principio è sancito dall’articolo 1 del Codice Civile italiano, che collega la capacità giuridica all’esistenza della persona.

La capacità di agire, invece, ossia la possibilità di esercitare i propri diritti e di assumere obblighi validi, si acquista al compimento del diciottesimo anno di età. Tuttavia, in alcuni casi, l’esercizio della capacità di agire può essere limitato, come per i soggetti interdetti, inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno.



Diritti fondamentali delle persone fisiche

Le persone fisiche godono di diritti inviolabili che riguardano la loro dignità e integrità. Tra i più importanti si annoverano: Diritto alla vita e alla salute , tutelati sia a livello civile che penale.

, tutelati sia a livello civile che penale. Diritto al nome e all’identità personale , che garantisce il riconoscimento dell’individuo nella società.

, che garantisce il riconoscimento dell’individuo nella società. Diritti patrimoniali , come il diritto di proprietà e il diritto di credito.

, come il diritto di proprietà e il diritto di credito. Diritti familiari, che regolano le relazioni tra i membri della famiglia.

Tutela dei soggetti incapaci

Per proteggere chi non è in grado di agire autonomamente, l’ordinamento prevede figure come: Tutore : per i minori privi di genitori o per gli interdetti.

: per i minori privi di genitori o per gli interdetti. Curatore : per gli inabilitati.

: per gli inabilitati. Amministratore di sostegno: figura flessibile, adatta a chi ha difficoltà a gestire alcuni aspetti della propria vita.

2. Le persone giuridiche

Definizione e caratteristiche

Le persone giuridiche sono entità collettive riconosciute dall’ordinamento come soggetti di diritto autonomi rispetto alle persone fisiche che le compongono. Questo riconoscimento giuridico consente loro di essere titolari di diritti e obblighi, separando la loro personalità giuridica da quella dei singoli membri.

Le persone giuridiche possono essere costituite per perseguire scopi di interesse generale o privato, con o senza fini di lucro. A seconda dello scopo, si distinguono in: Persone giuridiche pubbliche , come lo Stato, le Regioni e i Comuni, che perseguono finalità di interesse pubblico.

, come lo Stato, le Regioni e i Comuni, che perseguono finalità di interesse pubblico. Persone giuridiche private, come le società, le associazioni e le fondazioni, che operano per scopi privati, commerciali o senza scopo di lucro.

Autonomia patrimoniale

Una delle caratteristiche distintive delle persone giuridiche è l’autonomia patrimoniale perfetta. Il patrimonio dell’ente è separato da quello dei singoli membri, garantendo che i creditori dell’ente possano agire solo sui beni dell’ente e non sui beni personali dei soci o degli amministratori (salvo eccezioni, come nei casi di abuso della personalità giuridica).



Organi di rappresentanza

Le persone giuridiche agiscono attraverso organi rappresentativi, che esprimono la volontà dell’ente. Ad esempio: Nelle società di capitali, il consiglio di amministrazione gestisce le attività.

Nelle associazioni, l’assemblea dei soci può deliberare sugli aspetti fondamentali dell’ente.

Costituzione e riconoscimento

Per acquisire la personalità giuridica, le persone giuridiche devono essere costituite secondo specifiche modalità previste dalla legge, come l’iscrizione al Registro delle Imprese per le società o il riconoscimento da parte dello Stato per le fondazioni. Questo processo assicura che l’ente sia conforme alle normative e che il suo scopo sia lecito.

3. Differenze principali tra persone fisiche e persone giuridiche

Caratteristica Persone fisiche Persone giuridiche Origine Naturale Creata da un atto giuridico Capacità giuridica Alla nascita Alla costituzione Responsabilità Patrimoniale personale Limitata al patrimonio dell’ente Durata Limitata dalla vita umana Potenzialmente illimitata Finalità Individuale Collettiva

4. Conseguenze pratiche della distinzione

La coesistenza tra persone fisiche e giuridiche consente all’ordinamento giuridico di soddisfare le esigenze della vita sociale. Le persone fisiche agiscono principalmente per fini individuali o familiari, mentre le persone giuridiche offrono una struttura organizzativa per raggiungere obiettivi comuni o imprenditoriali.

La separazione patrimoniale e la possibilità di creare soggetti collettivi autonomi sono strumenti fondamentali per lo sviluppo economico e sociale. Ad esempio, senza la distinzione tra persona fisica e giuridica, le società commerciali non potrebbero offrire ai soci la protezione del patrimonio personale, limitando fortemente le opportunità imprenditoriali.

