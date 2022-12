Periculum in mora per sequestro conservativo

Avv. Fornasier Alex

L’Avvocato consiglia i clienti in procedimenti di contenzioso e risoluzione alternativa delle controversie (ADR), come l’arbitrato e la mediazione, con particolare attenzione al contenzioso immobiliare, tra cui controversie su proprietari e inquilini, applicazione della sicurezza, azioni di recupero crediti. Ha inoltre una competenza specifica in obbligazioni e contratti immobiliari, fornendo consulenza ai clienti su un’ampia gamma di contratti, sia controversi che non controversi