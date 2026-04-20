La Corte costituzionale, con la sentenza n. 52 del 2026, interviene su uno dei temi più discussi degli ultimi anni in materia previdenziale: la rivalutazione delle pensioni. Al centro della decisione vi è il cosiddetto sistema “a blocchi”, introdotto in via derogatoria dalle leggi di bilancio 2023 e 2024, che ha suscitato dubbi di legittimità costituzionale. La Consulta ha però respinto le censure, ritenendo il meccanismo compatibile con i principi della Carta. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

Corte costituzionale sentenza n. 52 dep.16-04-2026 mpdf-7.pdf 115 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Il nodo: rivalutazione “a blocchi” contro “a scaglioni”

Il caso nasce da un giudizio davanti al Tribunale di Trento, che ha sollevato la questione di costituzionalità. Il punto centrale riguarda il modo in cui viene calcolata la perequazione delle pensioni.

Nel sistema “a scaglioni” (considerato quello ordinario), l’aumento viene applicato in modo progressivo: ogni fascia di reddito beneficia di una diversa percentuale. Il sistema “a blocchi”, invece, applica una sola aliquota all’intero importo della pensione, in base alla fascia di appartenenza.

Secondo il giudice rimettente, questa differenza produce effetti penalizzanti per alcuni pensionati, con il rischio di “appiattire” trattamenti originariamente diversi. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

VOLUME Come cancellare i debiti fiscali Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali. Leonarda D’AlonzoAvvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare. Leonarda D’Alonzo | Maggioli Editore 2025 41.80 € Scopri di più

2. Le critiche: perdita di valore e disparità

Le censure si fondavano su tre principali parametri costituzionali: l’art. 36 Cost., sulla proporzionalità della retribuzione (e quindi della pensione come retribuzione differita);

l’art. 38 Cost., sull’adeguatezza dei trattamenti previdenziali;

l’art. 3 Cost., sul principio di uguaglianza e ragionevolezza. In particolare, si sosteneva che il sistema “a blocchi” potesse ridurre la capacità delle pensioni di mantenere il potere d’acquisto e alterare il rapporto tra contributi versati e prestazioni ricevute.

3. La risposta della Corte: ampia discrezionalità al legislatore

La Corte costituzionale ha respinto tutte le censure, ribadendo un principio consolidato: il legislatore gode di un ampio margine di discrezionalità nella disciplina della perequazione pensionistica.

Secondo i giudici, il sistema “a blocchi” rappresenta una forma di “raffreddamento” della dinamica perequativa, già utilizzata in passato e non di per sé incompatibile con la Costituzione. L’obiettivo è bilanciare due esigenze contrapposte: la tutela dei pensionati e la sostenibilità dei conti pubblici.

4. Appiattimento sì, ma con effetti limitati

Uno degli aspetti più discussi riguarda il cosiddetto effetto di “allineamento” tra pensioni di importo simile. La Corte riconosce che questo fenomeno può verificarsi, ma ne ridimensiona la portata.

Gli scarti tra gli assegni interessati risultano infatti molto contenuti, nell’ordine di poche decine di euro. Per questo motivo, secondo la Consulta, non si può parlare di una violazione significativa del principio di proporzionalità.

In altre parole, l’eventuale appiattimento è considerato fisiologico e non sufficiente a rendere la norma irragionevole.

5. Il peso del contesto economico

Un elemento decisivo nella valutazione della Corte è il contesto economico in cui le norme sono state adottate. Le leggi di bilancio 2023 e 2024 sono intervenute in una fase caratterizzata da forte inflazione e tensioni sui conti pubblici.

Il sistema “a blocchi” è stato quindi ritenuto uno strumento legittimo per contenere la spesa pensionistica, senza arrivare a un blocco totale della rivalutazione. Anche le pensioni più alte, infatti, continuano a essere rivalutate, seppure in misura ridotta.

6. Nessuna violazione della Costituzione

In conclusione, la Corte ha stabilito che il meccanismo contestato non viola né i principi di adeguatezza e proporzionalità delle pensioni, né il principio di uguaglianza.

La riduzione degli aumenti è considerata compatibile con la Costituzione, in quanto non compromette in modo significativo i diritti dei pensionati e si inserisce in un quadro di esigenze finanziarie documentate.

La sentenza conferma quindi la legittimità delle scelte del legislatore per il biennio 2023-2024, chiudendo – almeno per ora – il contenzioso su uno dei temi più sensibili per milioni di pensionati italiani.

Ti interessano questi contenuti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!