Patto di non concorrenza -Scheda di Diritto

Il patto di non concorrenza è un accordo, generalmente stipulato tra datore di lavoro e dipendente, in cui quest’ultimo si impegna a non svolgere attività lavorative in concorrenza con l’azienda dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Questo patto ha l’obiettivo di proteggere gli interessi dell’azienda, in particolare informazioni riservate, know-how e rapporti commerciali.