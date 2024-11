Paesi sicuri: i giudici disapplicano il d.l., rinvii alla Corte di Giustizia Europea

2. Le Ordinanze di rinvio alla Corte Europea di Giustizia



Con ordinanza in data 25 ottobre 2024, il Tribunale di Bologna ha rinviato alla Corte di Giustizia Europea (CGUE) il caso di un richiedente asilo del Bangladesh per stabilire se vada disapplicato il citato Decreto legge n.158/2024 con cui il governo ha riformulato la lista dei Paesi che ritiene “sicuri” per adottare le procedure accelerate di asilo in frontiera ed anche per dare attuazione al Protocollo Italia-Albania.[4]

Secondo i giudici bolognesi, i criteri usati dal governo nella designazione di Paese “sicuro” contrastano con il diritto dell’Unione europea, in particolare con le direttive europee n.32 e n.33 del 2013, ancora vigenti, in attesa che vengano sostituite dal nuovo Regolamento sulle procedure e dalla nuova normativa sui rimpatri, che dovrebbe integrare la precedente Direttiva 2008/115/CE, come previsto dal Patto sulla migrazione e l’asilo, che l’Unione europea ha varato lo scorso 27 aprile.

Il caso sul quale sono stati chiamati a decidere i giudici bolognesi riguarda un cittadino del Bangladesh, che aveva impugnato il provvedimento di diniego emesso in data 17 settembre 2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, sezione di Forlì-Cesena, con il quale la sua domanda di protezione internazionale era stata dichiarata manifestamente infondata (art. 28-ter, comma 1, lettera b), D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25) in ragione della sua provenienza da paese di origine sicuro e della ravvisata mancata indicazione di gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova. Il ricorrente aveva richiesto altresì la sospensione del provvedimento impugnato (art. 35-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 25/2008).

Il tribunale, dunque, era chiamato a valutare se nel caso di specie “la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avesse prodotto l’automatica sospensione del provvedimento impugnato o se, in ogni caso, ricorressero gravi e circostanziate ragioni che ne imponevano la sospensione da parte del giudice adito (art. 35-bis, comma 4, del D.L.vo 25/2008)”.

Come si legge nel rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE “Il tribunale, dovendo decidere su tale istanza cautelare, ritiene che sussistano i presupposti per la proposizione di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dovendosi risolvere alcuni contrasti interpretativi che si sono manifestati nell’ordinamento italiano e che attengono alla disciplina rilevante contenuta nella Direttiva n. 2013/32/UE e, più in generale, alla regolazione dei rapporti

tra il diritto dell’Unione Europea e il dritto nazionale[…].

Il Tribunale richiama, poi, il diritto nazionale vigente, a partire dagli articoli 10, 24 e 113 della Costituzione. Si riporta quindi il nuovo articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (nella formulazione antecedente alla modifica di cui al decreto-legge 23 ottobre 2024 n. 158). Seguono i richiami ad altre norme del decreto Lgs. n. 25/2008, in ordine alla procedura davanti alla Commissione territoriale, alle domande “manifestamente infondate” ed alla sospensiva dei provvedimenti di diniego.

Il Tribunale di Bologna conclude, infine, con la richiesta, alla Corte di giustizia UE, di applicazione del procedimento accelerato ai sensi dell’art. 105 oppure d’urgenza ai sensi dell’art. 107 del regolamento di procedura.

Analogo provvedimento è stato adottato lo scorso 4 novembre dal tribunale di Roma; i decreti riguardano tre cittadini egiziani e due bengalesi. Quindi, come l’Egitto anche il Bangladesh, è stato ritenuto di nuovo Paese non sicuro.

Successivamente, in data 6 novembre 2024, la sezione migranti del tribunale di Palermo ha sospeso il giudizio di convalida del trattenimento di due migranti disposto, in applicazione del decreto legge n. 20/2023 convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50(cosiddetto decreto Cutro) in materia di procedura accelerata in frontiera, dal questore di Agrigento e ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di chiarire se il diritto UE debba essere interpretato nel senso che un Paese terzo non possa essere definito sicuro “qualora vi siano categorie di persone per le quali esso non soddisfa le condizioni sostanziali di tale designazione, enunciate nelle direttive Ue”.

Con decreti in data 11 novembre 2024, poi, il tribunale civile di Roma ha deciso nuovamente di non convalidare il trasferimento di sette migranti di origini egiziana e bengalese detenuti nel CPR diGjader inAlbania. Infatti, secondo il giudice, i migranti trasportati dalla nave Libra della Marina militare italiana anche in questo caso non possono essere inviati in un Paese che potrebbe non essere considerato “sicuro” in base ai criteri stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea; i predetti migranti sono stati già trasferiti da una nave della Guardia Costiera presso il CARA di Brindisi.[5]

Il tribunale di Roma, sezione immigrazione, ha infatti sospeso il giudizio di convalida dei provvedimenti di trattenimento nei confronti dei citati migranti. Secondo lo stesso tribunale ci sono “vari profili di dubbia compatibilità con la disciplina sovranazionale, emersi a seguito delle norme introdotte dal citato decreto legge” e pertanto rimettere gli atti ai giudici di Lussemburgo “è stato scelto come strumento più idoneo” per chiarirli.

Il decreto, infatti, “ha adottato un’interpretazione del diritto dell’Unione europea e della sentenza della CGUE del 4 ottobre 2024 divergente da quella seguita da questo tribunale – nel quadro della previgente normativa nazionale – nei precedenti provvedimenti di convalida delle persone condotte in Albania ed ivi trattenute”, come si evince dal provvedimento. La sospensione dei giudizi, comunque, “non arresta il decorso del termine di legge di 48 ore di efficacia dei trattenimenti disposti dalla Questura” e, pertanto, i migranti devono rientrare in Italia.

Secondo i giudici della sezione immigrazione “deve evidenziarsi che i criteri per la designazione di uno Stato come Paese sicuro sono stabiliti dal diritto dell’Unione Europea”. Pertanto, ferme restando le prerogative del legislatore nazionale, il giudice ha il dovere di verificare sempre in concreto “la corretta applicazione del diritto dell’Unione Europea, che, notoriamente prevale sulla legge nazionale ove con esso incompatibile, come previsto anche dalla Costituzione italiana”.

Deve, inoltre, “essere chiaro” – proseguono i giudici della Capitale – “che la designazione di Paese di origine sicuro è rilevante solo per l’individuazione delle procedure da applicare” e che “l’esclusione di uno Stato dal novero dei Paesi sicuri non impedisce il rimpatrio e/o l’espulsione della persona migrante la cui domanda di asilo sia stata respinta o che comunque sia priva dei requisito di legge per restare in Italia”. [6]

I quesiti posti alla Corte dai giudici romani sono quattro, alla quale si chiede di “chiarire vari profili di dubbia compatibilità con la disciplina sovranazionale” emersi dopo il decreto sui Paesi sicuri emesso dal governo. Il tribunale motiva la sospensione del giudizio che ha prevalso su “una decisione di autonoma conferma da parte del tribunale della propria interpretazione” ossia quella di non convalidare.

Per i giudici l’esecutivo, con il decreto approvato a fine ottobre, ha adottato un’interpretazione del diritto UE e della sentenza della CGUE del 4 ottobre scorso “divergente da quella seguita dal tribunale di Roma nei precedenti procedimenti di convalida delle persone condotte in Albania e lì trattenute”. Non solo spiegano i giudici, si tratta di questioni che avrebbero “conseguenze anche per gli altri Stati membri”, quindi particolarmente urgenti e di una tale importanza di dover essere chiarite dalla Corte.[7]

Con il primo quesito proposto dal tribunale di Roma si chiede alla Corte di stabilire se sia possibile che l’elenco dei Paesi sicuri venga deciso esclusivamente dal legislatore ordinario, quindi attraverso un atto normativo primario “avente forza e valore di legge”. In questo modo si legge nel dispositivo “la designazione del Paese di origine sicuro potrebbe avvenire anche derogando tacitamente alla disciplina generale e quindi senza rispettare i criteri da quest’ultima stabiliti”.

Il secondo quesito riguarda la novità introdotta dal decreto legge n. 158/2024 che “non contempla più alcun riferimento a schede informative sui Paesi esaminati ai fini della loro inclusione nell’elenco, né menziona la necessità di citare le fonti da cui sono tratte tali informazioni”. Sulla base di tale disposizione, per il tribunale, non è possibile verificare “l’attendibilità delle fonti e per il richiedente asilo non è possibile contestarle”, come sostanzialmente stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione del 27 settembre 2024 di cui si farà cenno più avanti.

A seguito del terzo quesito la Corte di Giustizia UE dovrà precisare se il giudice “potrà servirsi di proprie fonti informative qualificate al fine di ricercare ed acquisire elementi di conoscenza che possano essere confrontati con quelli su cui si fonda la qualificazione di uno Stato terzo come Paese di origine sicuro”.

L’ultimo interrogativo si sofferma invece sulla sentenza della Corte di Giustizia UE dello scorso 4 ottobre che aveva stabilito che uno Stato di origine può essere ritenuto sicuro solo se effettivamente lo è tutto il suo territorio, senza però esprimersi sull’esclusione di alcune categorie di persone.

Sul primo punto il menzionato decreto legge si è adeguato ma, secondo i giudici romani “deve valere anche per le categorie di persone il principio enunciato (dalla Corte, ndr) per le parti di territorio. E questo anche perché, secondo l’ordinanza “un’esclusione per categorie di persone, riguarda nella maggior parte dei casi, l’intero territorio di uno Stato”.

Inoltre, “l’applicazione di una procedura accelerata- spiega il tribunale- appare incompatibile con l’esistenza di situazioni di persecuzione, discriminazione e maltrattamento come quelle relative a categorie di persone”.

Pertanto, l’assenza del presupposto di applicabilità della suddetta procedura impedisce un legittimo trattenimento non soltanto al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato, ma anche con riferimento a qualunque altra motivazione addotta nel provvedimento di trattenimento.

Anche in queste fattispecie, oltre a manifestare la volontà di costituirsi presso la Corte di giustizia europea, il Ministero dell’interno ha dato mandato all’Avvocatura Generale dello Stato per proporre ricorso in Cassazione in quanto i provvedimenti sarebbero in contrasto con il citato decreto legge n.158/2024 che ha stabilito con norma primaria l’elenco dei Paesi ritenuti sicuri.



