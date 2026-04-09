Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Pagamenti della PA, stretta sui professionisti: dal 15 giugno scattano i controlli fiscali

Pagamenti della PA, dal 15 giugno verifica fiscale obbligatoria sui professionisti anche per importi sotto i 5.000 euro

Scarica PDF Stampa Allegati

Il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, il 17 marzo 2026, ha diramato una circolare che modifica le procedure di pagamento dei compensi ai professionisti da parte degli uffici giudiziari. La novità discende dall’introduzione del nuovo comma 1-ter dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, inserito dalla legge di bilancio per l’anno corrente (l. n. 199/2025). La disposizione, operativa a decorrere dal 15 giugno 2026, amplia l’obbligo di verifica della regolarità fiscale pure ai pagamenti inferiori a 5.000 euro. Vediamo nel dettaglio come funziona e quali sono le principali scadenze per il 2026 e il 2027. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

Scarica il testo della circolare in PDF

Circolare-MGG-17-marzo-2026-1.pdf 144 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Controlli obbligatori su tutti i compensi professionali


La circolare del 17 marzo, inviata ai Presidenti di Corte di appello e ai Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello, chiarisce che la verifica preventiva delle eventuali inadempienze fiscali si applicherà:

  • a tutti i compensi professionali, a prescindere dall’importo;
  • pure alle prestazioni rese in patrocinio a spese dello Stato;
  • a tutte le categorie che rientrano nell’ambito dell’art. 54 (redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni) TUIR (d.P.R. 22.12.1986 n. 917), tra cui avvocati, ausiliari del giudice, periti, consulenti tecnici, professionisti in ambito civile, penale, amministrativo e tributario.

Il documento a pag. 2 recita infatti “Gli Uffici giudiziari […] hanno l’obbligo di effettuare la verifica preventiva […] per tutti i compensi da corrispondere a soggetti esercenti arti e professioni, indipendentemente dall’importo”. Si tratta di un ampliamento impattante, poiché finora la verifica risultava obbligatoria solamente per pagamenti di importi superiori a 5.000 euro. Vediamo nel dettaglio come funziona e quali sono le principali scadenze per il 2026 e il 2027. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

VOLUME

Come cancellare i debiti fiscali

Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali. Leonarda D’AlonzoAvvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

 

Leonarda D’Alonzo | Maggioli Editore 2025

41.80 €

Scopri di più

2. Come impatterà il nuovo meccanismo


Ove dalla verifica emerga che il professionista ha cartelle esattoriali non pagate, l’ufficio contabile:

  • tratterrà in modo automatico dal compenso la somma necessaria a coprire il debito
  • verserà importo siffatto direttamente all’Agente della riscossione
  • pagherà al professionista solamente l’eventuale eccedenza

Si legge sul documento “Non è prevista una sospensione del pagamento […] bensì un meccanismo di scomputo immediato del compenso dovuto”. Scompare, quindi, la precedente sospensione del pagamento, e il sistema diventa automatico e immediato.

3. Applicazione anche ai compensi per attività svolte in passato


La circolare specifica che la nuova disciplina si applicherà:

  • a tutti i pagamenti effettuati a decorrere dal 15 giugno 2026,
  • anche se relativi a prestazioni professionali svolte in anni precedenti.

Infatti, “Anche i compensi relativi a prestazioni professionali pregresse […] sono soggetti alla nuova disciplina”. Ciò significa che gli uffici giudiziari dovranno applicare la verifica anche per liquidazioni arretrate.

4. Impatto per avvocati e professionisti


La misura avrà effetti immediati su:

  • avvocati del patrocinio a spese dello Stato, già soggetti a tempi di pagamento spesso lunghi;
  • CTU, periti e ausiliari del giudice, che vedranno i loro compensi sottoposti a verifica automatica;
  • professionisti incaricati dalla PA in qualsiasi ambito giudiziario.

Agli uffici giudiziari la circolare impone un update delle procedure interne, come anche un aumento dei check da effettuare prima di ogni liquidazione.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Avv. Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista.
È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giu…Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Leggi anche
Diritto tributario
Contributo AGCM legittimo: Consulta conferma il prelievo sulle imprese

Contributo AGCM, capacità contributiva e indipendenza delle Autorità: la Corte costituzionale confer…

laura biarella 06/04/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Diritto tributario
Decreto fiscale 2026: novità operative per professionisti legali

Dal regime PEX alla riscossione, fino all’Avvocatura dello Stato: le novità del decreto fiscale 2026…

Redazione 30/03/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Diritto tributario
Decreto fiscale 2026: cosa cambia per cittadini, imprese e famiglie

Dalle tasse sui conti correnti agli incentivi per le imprese: cosa cambia con il decreto fiscale 202…

Redazione 30/03/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Diritto tributario
Rottamazione quater: le Sezioni Unite cambiano le regole del contenzioso

Le Sezioni Unite chiariscono effetti della rottamazione quater: estinzione immediata dei giudizi, es…

Redazione 17/03/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;