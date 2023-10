Ospedale inserisce nome del paziente in annuncio pubblicitario: violazione della privacy

1. I fatti



Una persona inviava un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in cui sosteneva che un’azienda sanitaria locale aveva realizzato un cartellone pubblicitario che rappresentava un operatore sanitario seduto ad una postazione di lavoro nell’atto di gestire una pratica da cui erano visibili “il nome cognome, data di nascita, luogo di nascita, residenza, numero libretto sanitario, scheda di pronto soccorso, data ingresso ora, data uscita, gravità della dimissione, prognosi, cura e medicinali prescritti, del reclamante.

Conseguentemente, l’ufficio richiedeva informazioni alla Asl in ordine ai fatti descritti nel reclamo.

La struttura sanitaria sosteneva che nel cartellone in questione fosse raffigurata una prestazione di pronto soccorso, dove era effettivamente visibile soltanto il nome e il cognome dell’interessato. Sul punto, la struttura sanitaria ammetteva che, effettivamente, vi era stato un trattamento di dati personali relativi alla salute, nella misura in cui si era creata una correlazione tra l’interessato (appunto, individuato tramite il nome e cognome) e una generica prestazione di pronto soccorso. Tuttavia precisato alla Asl che, non essendo rinvenibili altre informazioni, non potevano essere ricavati ulteriori dati relativi all’interessato.

In secondo luogo, la struttura sanitaria sosteneva che il cartellone in questione era stato collocato nella zona di triage del pronto soccorso (precisamente, nel corridoio principale di ingresso dei pazienti del pronto soccorso, che all’epoca dei fatti era utilizzato solo da pazienti in ingresso covid negativi e che era un ambiente dove normalmente non si verificarono soste da parte di pazienti con altri utenti), soltanto per un breve periodo non superiore a poche settimane. Inoltre, tale collocazione del cartellone era avvenuta per una semplice disattenzione del personale, in una situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia. Ad ogni modo, la struttura sanitaria rilevava che, a seguito della richiesta di risarcimento danni nonché di immediata cancellazione dei dati formulate dall’interessato per il tramite del proprio legale, il cartellone era stato rimosso dal pronto soccorso e riposto all’interno di una stanza chiusa a chiave, con accesso limitato esclusivamente al personale autorizzato.

In terzo luogo, la Asl sosteneva che, a seguito delle verifiche effettuate dalla struttura sanitaria dell’intero ambito territoriale dell’azienda, era stato verificato che non vi erano altri esemplari del cartellone pubblicitario né all’interno dell’ospedale in questione, né all’interno di altre strutture sanitarie per la Asl, né all’interno del sito Web o della pagina facebook aziendale.

Infine, la Asl sosteneva che il giudice per le indagini preliminari aveva già disposto l’archiviazione del procedimento penale introdotto nei confronti della responsabile per la protezione dei dati personali della struttura sanitaria, in considerazione del fatto che nel cartellone non erano individuati gli altri dati del reclamante, se non il suo nominativo, e che anche quest’ultimo era visibile solo a seguito di un rilevante ingrandimento.

Preso atto delle memorie difensive depositate dalla struttura sanitaria, il garante avviava il procedimento per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori, rilevando che la Chiesa sanitaria aveva diffuso dati relativi alla salute del reclamante in quanto nel cartellone pubblicitario de quo erano visibili quantomeno i dati anagrafici del reclamante medesimo associate la circostanza che gli aveva usufruito di una prestazione sanitaria.



