Occupazione abusiva di un’area di proprietà del Comune da parte del condominio

1. La vicenda



Un Comune conveniva in giudizio davanti al Tribunale un caseggiato per sentire accertare l’occupazione sine titulo da parte del medesimo di un’area di proprietà comunale, con conseguente condanna del convenuto all’immediato rilascio dell’area, al pagamento dell’indennizzo, al risarcimento dei danni anche con riferimento alle opere di ripristino. Si costituiva il convenuto chiedendo – preliminarmente – l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini quali litisconsorti necessari e – nel merito – il rigetto delle domande del Comune. In via riconvenzionale, formulava istanza di declaratoria in proprio favore dell’acquisto a titolo originario in virtù della maturata usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c. della detta area o – in via subordinata – la costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile ex art. 1051 c.c. in favore del medesimo condominio. Tutti i condomini, ritualmente citati a seguito dell’integrazione del contraddittorio, rimanevano contumaci, ad eccezione di un’azienda pubblica la quale si costituiva in relazione alla servitù di elettrodotto. Il Tribunale accoglieva la domanda del Comune e accertata l’occupazione sine titulo da parte del condominio dell’area di proprietà comunale, ordinava alla collettività condominiale l’immediato rilascio di detta area e la riduzione in pristino della stessa con spese a carico dell’occupante. In ogni caso condannava altresì il convenuto e i condomini, terzi chiamati, al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni anno o frazione di anno di occupazione, dal luglio 1999 alla data di effettivo rilascio in favore del Comune, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La Corte d’Appello rigettava il gravame condividendo integralmente le motivazioni della sentenza di primo grado. Il giudice di appello richiamava la giurisprudenza di legittimità che riteneva ammissibile la prova presuntiva del danno da illegittima occupazione di un immobile. In ogni caso, in merito alla quantificazione del danno, i giudici di secondo grado ritenevano l’importo liquidato in via equitativa (in considerazione dei valori medi applicati) non solo adeguata, ma addirittura contenuta.

Il condominio ricorreva in cassazione sostenendo, tra l’altro, che nel caso di specie, non risultava in alcun modo provata l’esistenza di un danno subito dal Comune, né l’intenzione dello stesso di mettere a reddito l’immobile.

