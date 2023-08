Chiarimenti sull’imposta di bollo con il nuovo Codice Appalti

Attraverso le Circolare n. 22/E del 28 luglio 2023, l’ Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo: col d.lgs. n. 36/2023 è stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici che prevede, tra le altre, disposizioni in materia di imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, contenute nell’art. 18, c. 10, nonché negli articoli e nella tabella di cui all’allegato I.4 al Codice stessa. Per approfondire consigliamo: Le principali novità del Codice dei contratti pubblici

1. Ambito applicativo



Il d.lgs. n. 36/2023 reca la disciplina concernente, tra l’altro, gli appalti pubblici. Il c. 10 dell’art. 18 dispone che con «la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice». Con riferimento al piano degli adempimenti fiscali, si è osservato che le novità sono operative solo al momento della stipula del contratto. L’art. 1, c. 1, dell’allegato I.4 al Codice, infatti, richiamando la formulazione del c. 10 dell’art. 18, stabilisce che il «valore dell’imposta di bollo, che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato». E’ stato introdotto un sistema semplificato, a scaglioni crescenti in proporzione al valore (importo massimo previsto) del contratto medesimo. Come risulta nella tabella A contenuta nell’allegato I.4 al Codice, il valore dell’imposta di bollo si determina nel seguente modo:

euro 40, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000;

euro 120, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000;

euro 250, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.000.000;

euro 500, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 5.000.000 e inferiore a euro 25.000.000;

euro 1.000, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 25.000.000.

Sono, invece, esenti i contratti di importo massimo previsto inferiore a euro 40.000.

In relazione alla nozione di “importo massimo previsto” si è evidenziato l’imposta è determinata «in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti (…)». Altresì, l’art. 147, c. 4, stabilisce che il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, «al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) (…)». Il medesimo art. 14, ai commi successivi, individua ulteriori criteri specifici per determinare l’importo stimato in relazione a varie fattispecie. E’ stato quindi ritenuto che, anche ai fini dell’individuazione dell’ammontare dell’imposta di bollo da assolvere in sede di stipula del contratto, il corrispettivo previsto nel medesimo vada considerato al netto dell’imposta sul valore aggiunto. L’art. 2, c. 1, dell’allegato I.4 prevede che il «pagamento dell’imposta di cui all’art. 1 ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642». Pertanto, si è osservato che: