Nuove bollette luce e gas: trasparenza, chiarezza e tutela per i consumatori da oggi

Da oggi 1° luglio 2025, i venditori di energia elettrica e gas sono obbligati a emettere le bollette in un nuovo formato standardizzato, previsto dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Questa iniziativa si inserisce nel più ampio quadro di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno dell'energia elettrica, attuata in Italia con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

1. Il contesto normativo e le finalità della riforma delle bollette

L'obiettivo principale è quello di rendere le bollette più comprensibili e trasparenti per famiglie (al di fuori del regime di Maggior Tutela), condomini, piccole e medie imprese, nonché per usi diversi in bassa tensione (BT). La misura vuole rispondere alla necessità, più volte evidenziata dagli stakeholder nel corso della consultazione pubblica, di consentire agli utenti finali una lettura più chiara e immediata della spesa energetica, in un'ottica di accrescimento della consapevolezza e della capacità di scelta sul mercato libero.

2. Struttura e contenuti della nuova bolletta: elementi distintivi

Il nuovo layout delle bollette prevede un frontespizio unificato, ovvero una prima pagina comune per tutti gli operatori, nella quale sono riportate le informazioni essenziali: importo da pagare, dati del cliente, tipologia di fornitura, scadenze, modalità di pagamento e canali di contatto.

Due i riquadri centrali: Lo “Scontrino dell’energia” riassume il prezzo pagato per l’energia secondo il principio quantità x prezzo. Viene suddiviso in quota consumi (variabile), quota fissa e, per l’elettricità, anche quota potenza. Le componenti sono aggregate in funzione della dipendenza o meno dai volumi di consumo. Sono inoltre indicate separatamente Iva, accise, eventuali bonus sociali, more, servizi accessori e canone RAI.

riassume il prezzo pagato per l’energia secondo il principio quantità x prezzo. Viene suddiviso in quota consumi (variabile), quota fissa e, per l’elettricità, anche quota potenza. Le componenti sono aggregate in funzione della dipendenza o meno dai volumi di consumo. Sono inoltre indicate separatamente Iva, accise, eventuali bonus sociali, more, servizi accessori e canone RAI. Il “Box dell’offerta” riporta il codice identificativo dell’offerta sottoscritta e i principali elementi contrattuali, con rinvio al sito istituzionale www.ilportaleofferte.it per verifiche e confronti. Seguono poi ulteriori box informativi con dati tecnici, storici e amministrativi sulla fornitura: letture, ricalcoli, potenza prelevata, stato dei pagamenti e presenza di eventuali rateizzazioni. Il dettaglio completo degli importi continua ad essere disponibile in formato digitale standard, accessibile tramite QR code o link diretto.

3. Implicazioni giuridiche: trasparenza contrattuale e doveri dell’operatore

Per gli operatori giuridici, la riforma ha un significato rilevante in chiave di tutela contrattuale e rispetto del principio di trasparenza nei rapporti tra professionisti e consumatori, di cui all’art. 33 ss. del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005).

In particolare, l’obbligo di adozione del nuovo formato impone ai fornitori: l’adeguamento delle procedure interne di fatturazione e gestione del ciclo passivo attivo;

la revisione dei modelli di contratto per renderli coerenti con le informazioni riportate nel “Box dell’offerta”;

l’aggiornamento delle policy di compliance e dei sistemi informativi aziendali, specie in riferimento ai flussi del Sistema Informativo Integrato (SII) gestito da Acquirente Unico. Sotto il profilo del contenzioso, la maggiore chiarezza dei documenti di fatturazione potrà avere un impatto rilevante sui reclami e sui giudizi civili o ADR relativi a contestazioni di addebiti impropri, clausole vessatorie o mancato rispetto delle condizioni contrattuali.



4. Il ruolo dell’ARERA e i prossimi sviluppi: dal prosumer alla riduzione dello switching time

L’introduzione del nuovo formato di bolletta rappresenta solo uno dei tasselli della più ampia strategia di ARERA per l’attuazione del Clean Energy Package, che pone il consumatore al centro del mercato.

Le principali linee di intervento includono: Riduzione delle tempistiche di switching : il cambio di fornitore potrà avvenire entro tre settimane, e in seguito anche entro 24 ore, potenziando la concorrenza e l’accessibilità alle offerte più vantaggiose.

: il cambio di fornitore potrà avvenire entro tre settimane, e in seguito anche entro 24 ore, potenziando la concorrenza e l’accessibilità alle offerte più vantaggiose. Revisione dei processi commerciali del SII : maggiore tracciabilità e separazione funzionale tra attività di distribuzione e vendita, a garanzia della neutralità del sistema.

: maggiore tracciabilità e separazione funzionale tra attività di distribuzione e vendita, a garanzia della neutralità del sistema. Valorizzazione del ruolo attivo dell’utente: con riferimento ai cosiddetti prosumer e ai membri delle comunità energetiche, l’ARERA intende promuovere una regolazione che favorisca la partecipazione diretta alla generazione e scambio di energia. Un’adeguata campagna informativa istituzionale accompagnerà il passaggio al nuovo modello, coinvolgendo radio, televisione e social network ufficiali dell’Autorità.