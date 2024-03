Nullità del licenziamento con reintegra nel posto di lavoro nel D.lgs. 23/2015

Nota a Corte Costituzionale, sentenza n. 22 del 23 gennaio 2024.



Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale analizza compiutamente l'intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni): Il lavoro subordinato

1. I fatti

La fattispecie riguardava il caso di un autista di un’Azienda di trasporti che sarebbe stato licenziato senza il rispetto delle procedure previste.

In particolare in tale settore, in forza degli artt. 53 e 54 dell’Allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931 n.148, vige una procedura di licenziamento particolare per cui ,ove si debba procedere ad un licenziamento occorre attivare un organo particolare cui è demandato il potere di espellere il lavoratore. Tale vizio di procedura comporta la nullità del licenziamento, ma tale nullità non è “espressamente” dettata dalla legge. Tale circostanza ha fatto sì che ,in forza della normativa del suddetto Decreto, che prevede all’art.2 la reintegrazione nel posto di lavoro solo nei casi di nullità “espressamente previsti dalla legge”, i giudici non hanno comminata la sanzione della reintegra ma, ritenuto estinto il rapporto di lavoro, hanno condannato il datore di lavoro al pagamento di una indennità monetaria.

La Corte con un accurata ricostruzione dello sviluppo del regime del licenziamento del lavoratore subordinato nel tempo, ha infine dichiarata l’incostituzionalità della normativa de qua (art. 2 D.Lgs.4 marzo 2015 n.23 ) per eccesso di delega limitatamente alla dicitura “espressamente”.

2. Nullità del licenziamento con reintegra del posto di lavoro: analisi della Corte Costituzionale

Così la Corte: “allora, muovendo innanzi tutto dall’interpretazione della legge di delega, rileva che nella ‘lettera’ dell’indicato criterio direttivo manchi del tutto la distinzione tra nullità «espressamente» previste e nullità conseguenti sì alla violazione di norme imperative, ma senza l’espressa loro previsione come conseguenza di tale violazione. Il prescritto mantenimento del diritto alla reintegrazione è contemplato per i «licenziamenti nulli» tout court, laddove una eventuale distinzione, inedita – come si è visto sopra nel richiamare il quadro normativo di riferimento – rispetto alla disciplina previgente dei licenziamenti individuali, avrebbe richiesto una previsione (questa sì) espressa”.

Viene così ad ampliarsi l’area della tutela reintegratoria del licenziamento del lavoratore subordinato.