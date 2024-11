Notaio vicino a me o Notaio vicino alla casa da acquistare? Alcuni spunti per decidere

Se state per comprare casa, a un certo punto vi sarete imbattuti nell’esigenza di chiedere un preventivo al Notaio e dunque alla domanda: ma a chi mi rivolgo? Meglio scegliere un Notaio vicino a me o devo rivolgermi a un professionista che operi nel territorio della casa che devo comprare, specie se sto acquistando ad esempio una seconda casa o comunque un’abitazione che non si trovi nei pressi della mia residenza?

1. Il principio di territorialità per i Notai

Avrete forse sentito dire che i Notai sottostanno a un preciso principio di territorialità, per cui vediamo spesso anche la dicitura che, dopo il cognome, specifica “Notaio in Roma”, “Notaio in Milano” e così via. Quindi sì, in linea di principio ciascun professionista può operare solo nel proprio territorio, ma questo non vuol dire che non possa gestire operazioni anche al di fuori di questo. Insomma, un Notaio di Roma potrà sì redigere un atto che riguardi ad esempio un’abitazione che si trova a Milano, a Palermo o a Trieste, ma l’atto andrà firmato a Roma, quindi tutte le parti coinvolte dovranno recarsi in questa città per la sottoscrizione.

2. Notaio vicino a me o vicino alla casa? Alcuni esempi

Mettiamo il caso che io sia a Milano, ma voglia acquistare una casa a Roma. Potrò certo scegliere un Notaio a Milano, ma il venditore dovrà recarsi nel capoluogo lombardo per sottoscrivere l’atto. Allo stesso modo, potrò scegliere un Notaio di Roma, ma in questo caso sarò io a dovermi spostare nella Capitale per la firma. Così come se per qualche motivo volessi scegliere un Notaio di qualsiasi altra città italiana, avrei facoltà di farlo, sempre con l’indicazione che le parti dovranno poi recarsi in quel territorio per la sottoscrizione.

3. Spese dell’atto notarile e scelta del Notaio

La scelta del Notaio spetta naturalmente alla persona che sosterrà le spese dell’atto notarile: in questo caso si tratta di norma dell’acquirente, in quanto la consuetudine vuole che sia questo a pagare appunto il Notaio. Attenzione, si tratta appunto di una consuetudine, non di un obbligo: le parti possono infatti accordarsi diversamente se lo desiderano.

Sebbene sia dunque facoltà dell’acquirente scegliere il Notaio, e dunque anche la città di riferimento, il buon senso vuole che si trovi un accomodamento che metta d’accordo entrambe le parti così da facilitare e rendere più veloci le pratiche, ma si tratta naturalmente di una cortesia.

Sarà dunque l’acquirente a scegliere e a chiedere il preventivo al Notaio di sua scelta: anche in questo caso, il consiglio è quello di non puntare tanto a un Notaio low cost senza prendere in considerazione altre caratteristiche, anzi. Quello tra cittadino e professionista dovrebbe essere innanzitutto un rapporto basato sulla fiducia e sul tipo di rapporto che può venire a crearsi. Proprio per aiutare le persone nella ricerca del Notaio online sono nate delle piattaforme specializzate, tra cui una delle più complete e apprezzate è senza dubbio NotaioFacile: si tratta di servizi completamente gratuiti per l’utente, che hanno proprio come scopo quello di guidare i cittadini verso una maggiore comprensione del mondo notarile e di facilitare il contatto. È sufficiente scegliere la città di riferimento, l’atto che si desidera portare a termine e inviare la richiesta per essere ricontattati dai Notai della propria città e ottenere informazioni, preventivi notarili e tutte le indicazioni che servono.

