Nessun risarcimento per il danno alla salute senza prova del nesso di causa

1. I fatti: il danno alla salute

Una paziente di una struttura sanitaria calabrese conveniva in giudizio l’ospedale locale, imputandogli la responsabilità per la zoppia che alla medesima era residuata a seguito di un infortunio che aveva subito. In particolare, l’attrice sosteneva che, a seguito di un incidente stradale, era stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale convenuto dove, a seguito degli accertamenti cui era sottoposta, veniva ricoverata nel reparto di ortopedia con la diagnosi di frattura del malleolo destro. Durante i 15 giorni di ricovero presso il reparto dell’ortopedia, i sanitari trattavano la frattura della paziente esclusivamente con una doccia gessata, senza sottoporla ad alcun intervento chirurgico. Soltanto al 16º giorno la paziente veniva trasferita in un altro ospedale locale dove veniva sottoposta ad un intervento chirurgico per la ricomposizione della frattura del malleolo.

Secondo la parte attrice, quindi, i sanitari del primo ospedale avevano trattato con ritardo la frattura subita dalla paziente, omettendo di eseguire l’intervento ed invece limitandosi ad applicare una doccia gessata, e conseguentemente alla paziente erano residuate le lesioni lamentate (cioè la zoppia).

In considerazione di ciò, l'attrice chiedeva la condanna della struttura sanitaria convenuta al risarcimento dei danni subiti.

2. Le valutazioni del Tribunale

Preliminarmente, il giudice ha ripercorso le disposizioni introdotte dalla legge Gelli-bianco che disciplinano la responsabilità della struttura sanitaria e degli operatori sanitari. In particolare, la struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, nel caso in cui per svolgere la propria prestazione si avvalga di esercenti la professione sanitaria, risponde delle condotte colpose o dolose di dette persone. Ciò anche nel caso in cui detti operatori sanitari non sono dipendenti della struttura e anche nel caso in cui essi siano scelti dal paziente. Inoltre, la responsabilità della struttura sanitaria sussiste anche nel caso in cui le prestazioni della medesima sono svolte da operatori sanitari in regime di libera professione intramuraria oppure in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale. Detta forma di responsabilità e inquadrabile nella categoria contrattuale.

Invece, i medici ed in generale gli esercenti la professione sanitaria rispondono nei confronti del paziente per le loro condotte dolose o colpose che gli abbiano causato un danno ai sensi della norma che disciplina i cosiddetti fatti illeciti. Si tratta, quindi, di una responsabilità extracontrattuale.

Soltanto nel caso in cui l’esercente la professione sanitaria abbia posto in essere la condotta che ha causato il danno paziente per adempiere ad una obbligazione contrattuale che aveva assunto con il paziente, la responsabilità del medico e inquadrabile nella categoria contrattuale.

La distinzione tra le due sopra richiamate forme di responsabilità incide sull’onere della prova gravante sul danneggiato e sul danneggiante.

In particolare, il paziente che lamenta un danno causato dai sanitari di cui la struttura si è avvalsa per eseguire la propria prestazione (trattandosi di responsabilità contrattuale) deve provare la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta inadempiente posta in essere dai sanitari e l’evento dannoso subito dal paziente stesso.

Nel caso in cui il paziente abbia assolto dettò onere, grava sulla struttura sanitaria l’onere di provare che l’evento dannoso lamentato dal paziente si è verificato per cause non imputabili alla struttura medesima ed in particolare dovrà individuare e dimostrare la sussistenza di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione.

Per quanto riguarda l’evento dannoso che deve essere eziologicamente collegato alla condotta inadempiente dei sanitari, lo stesso è configurabile nella lesione del diritto alla salute del paziente e non invece nell’interesse del paziente medesimo a che la prestazione sanitaria venga eseguita nel rispetto delle leges artis.

In applicazione del suddetto principio, si ritiene che il danneggiato debba provare di aver subito un aggravamento della sua situazione patologica oppure l’insorgenza di nuove patologie e che tale aggravamento o insorgenza sono dipese dalla condotta posta in essere dal sanitario. Più in particolare, il paziente deve dimostrare un rapporto di probabilità scientifica tra l’aggravamento o l’insorgenza di cui sopra e la condotta del sanitario. Pertanto, il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando l’aggravamento della malattia o l’insorgenza di nuove patologie possono ritenersi conseguenza inevitabile della condotta del sanitario, ma anche quando le stesse siano una conseguenza altamente probabile e verosimile di detta condotta.



