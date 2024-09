Mutui alla francese, prassi all’italiana: tra anatocismo e regime di capitalizzazione “composto”

I contratti “tipici” sono i contratti che vengono espressamente disciplinati nel Codice civile e che qui, quindi, trovano la propria regolamentazione; sempre salva, ove possibile, la facoltà delle parti di modificarne o integrarne il contenuto legale. Tra i contratti tipici rientra il contratto di mutuo così definito dall’art. 1813 Cod.civ: “ Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità ”. Il contratto di mutuo è pertanto un contratto sinallagmatico con il quale il mutuante presta denaro o cose fungibili e il mutuatario, a sua volta, divenendone proprietario [1] , si impegna a restituirle – salvo diversa pattuizione – con gli interessi [2] . Concentrandosi sul mutuo relativo a somme di denaro concesse da un istituto bancario, il mutuatario si impegna a restituire al mutuante (la Banca) la medesima somma prestata, con anche gli interessi, alle condizioni stabilite nel contratto medesimo e sulla base del piano di ammortamento concordato. Il piano di ammortamento non è altro che il piano di rientro della somma di denaro in favore del mutuante e contiene il numero di rate (quota capitale e quota interessi) e il relativo importo dovuti dal mutuatario per tutta la durata del contratto. Il piano di ammortamento cd “alla francese” [3] , che Banca d’Italia nelle disposizioni relative alla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” (Provvedimento del 29 luglio 2009, Allegato 3) così descrive “La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta”, è tra i più diffusi in Italia. Il piano di ammortamento “alla francese” è caratterizzato da rate costanti, il cui importo totale non varia nel tempo, in cui è la composizione “interna” a variare (i.e. la quota capitale e la quota interessi). Il motivo per cui al trascorrere del tempo corrisponde una quota di interessi più bassa, deriva dal fatto che la quota interessi viene calcolata sul capitale residuo; ciò significa che mentre all’inizio del rapporto gli interessi vengono calcolati sul capitale totale mutuato, col passare del tempo, al decrescere delle rate, gli interessi vengono calcolati su una “base” minore (capitale residuo). Ciò comporta, naturalmente, che all’interno di una rata che rimane identica nell’importo totale, il diminuire degli interessi col trascorrere del tempo, determina un aumentare della quota capitale; il piano di ammortamento alla francese si caratterizza, infatti, per una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. Se il vantaggio è quello di non dover fronteggiare delle rate di importi imprevedibili (la rata è, infatti, costante), lo svantaggio è quello – in caso di un’estinzione anticipata – di non avere un grosso beneficio economico dal momento che gli interessi, che non sono dovuti in caso di estinzione anticipata, potrebbero essere di importi non consistenti e determinare, quindi, un onere economico comunque importante per il mutuatario.

3. La validità del piano “alla francese” secondo la sentenza della Cassazione n. 15130/2024



Chiarito cosa debba intendersi per piano di ammortamento “alla francese” e affrontata brevemente la tematica dell’anatocismo, è possibile passare ad analizzare l’importante pronuncia della Cassazione in merito.

La Corte di Cassazione è stata interpellata dal Tribunale mediante il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis cpc per dirimere le seguenti questioni:

“se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. “alla francese” allegato al contratto (nella specie, interamente onorato dalla debitrice e concluso), il contratto debba contenere, a pena di nullità, anche l’esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo) e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento”;

“se, in mancanza di detta indicazione, il contratto sia affetto da nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto (art. 1346 c.c.) e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti (art. 117 T.u.b.); quali siano le eventuali conseguenze di una simile nullità [4]“.

Per ciò che concerne il primo punto, l’Ordinanza di rinvio si focalizza sul punto del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi, affermando che il tipo di piano “alla francese” determina la produzione di interessi ad ogni periodo e che questi si sommano al capitale e producono a loro volta altri interessi; funzionamento contrario alla capitalizzazione “semplice” in cui gli interessi non producono altri interessi ma si sommano progressivamente al capitale.

Orbene, secondo il Tribunale, la non esplicitazione del tipo di piano di ammortamento e della capitalizzazione composta – sebbene non eluda il divieto del cd. anatocismo –determinerebbe una nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto ai sensi degli artt. 1346 e 1418 co. 2 cod.civ [5].

A tale quesito la Corte risponde in senso negativo affermando che non sussiste tale criticità ove il contratto di mutuo contenga gli elementi propri del tipo legale e cioè “la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” [6].

La Corte, inoltre, evidenzia come la mancata esplicitazione del maggior costo del prestito determinato dalla capitalizzazione “composta”, non sia un problema che verte sulla determinatezza o determinabilità ma, semmai, sulla mancanza di un elemento tipizzante del contratto (i.e. il prezzo) che conduce ad una nullità testuale – ai sensi dell’art. 117 co.4 TUB [7] – e all’applicazione del tasso sostitutivo.

Inoltre, precisa la Corte, il maggior costo determinato dagli interessi, non è riconducibile al fenomeno degli “interessi su interessi” (cd. anatocistici) ma al fatto che il piano concordato tra le parti prevede una restituzione ritardata del capitale per assicurare una rata costante per il cliente; tali interessi, quindi, sono un “compenso” per il creditore (mutuante) che vede la restituzione del capitale in proprio favore differita nel tempo.

Pertanto, non esistendo il fenomeno degli “interessi su interessi” non vi sono impatti né sul TAN (Tasso annuo nominale) né sul TAEG (Tasso annuo effettivo globale).

Sul secondo quesito, e cioè se la mancanza del regime di ammortamento applicato determini nullità parziale per indeterminatezza/indeterminabilità dell’oggetto o violazione degli obblighi di trasparenza tra cliente e istituto bancario (Art. 117 TUB), la Corte risponde negativamente.

In particolare, il Tribunale si interroga se la maggiore incidenza degli interessi, e quindi maggiore onerosità, costituisca un prezzo occulto “che rende il tasso di interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto”.

La Corte, come già indicato nel primo quesito, spiega che il maggior carico degli interessi non deriva in alcun modo dal fenomeno di “interessi su interessi” ma dipende esclusivamente dal piano di rientro concordato tra le parti; quest’ultimo determina un differimento nella restituzione del capitale prestato per garantire delle rate costanti nel tempo.

Ciò significa che non vi è alcuna incidenza sul TAN e sul TAEG e nessun costo viene “nascosto” al cliente finale; nessuna indeterminabilità o indeterminatezza dell’oggetto ne può derivare.

In effetti, lo stesso articolo 117 TUB – ma anche la normativa più recente di derivazione europea- non richiede che nel contratto di mutuo venga espressamente indicato il regime di ammortamento applicato.

Ove, difatti, il cliente riesca ad avere visione di quello che è il costo totale con una semplice sommatoria ricavabile dall’importo totale delle rate (quota capitale e quota interessi) e la durata e ad avere contezza degli obblighi derivanti dall’esecuzione del contratto già alla stipula dello stesso, la trasparenza è garantita.

Del resto, è indubbio, a parere di chi scrive, che la semplice dicitura “alla francese” nessun apporto qualitativo darebbe alla comprensione del cliente finale che dovrebbe preferire, invece, un piano di ammortamento chiaro che riporti il corretto importo delle rate.