Motivazione necessaria per ribaltare misure cautelari

Quale motivazione è necessaria per il ribaltamento della decisione del primo giudice in tema di misure cautelari?

1. La questione: vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

Il Tribunale del riesame di Cagliari annullava un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, che aveva applicato nei confronti di un indagato, per i delitti di cui agli artt. 56 e 640 bis c.p., la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Pubblico Ministero il quale, con un unico motivo, denunciava vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di misure cautelari, in caso di ribaltamento della precedente decisione del primo giudice, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso “standard cognitivo” che governa il procedimento incidentale, rispetto a quello di cognizione, deve ritenersi comunque necessario che il provvedimento si confronti in modo critico con il contenuto della pronunzia riformata le cui argomentazioni devono essere vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili tratte dall’intero compendio processuale configurandosi altrimenti un vizio di motivazione (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020).

Difatti, per la Corte di legittimità, siffatto obbligo di riconsiderazione non era stato adeguatamente soddisfatto dal Tribunale del riesame, che si era invece limitato a validare una lettura alternativa e parcellizzata del materiale indiziario non suffragata da elementi oggettivi, basata solo su dati congetturali.



