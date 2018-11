Il “modello 231”, l’anticorruzione e la trasparenza nei servizi socio-sanitari

Alceste Santuari

Affrontare il tema della corruzione significa essere consapevoli dei danni provocati dalla maladiministration e dalle inefficienze del sistema amministrativo italiano, causati, tra l’altro, dalle permeabilità dei dirigenti e funzionari a forme di corruttela.

Il “male” della corruzione

L’elemento qualificante della corruzione risiede nella duplice prospettazione del fenomeno: essa non solo minaccia lo Stato di diritto, ma si è potuto empiricamente verificare, anche su un piano della statistica, che essa falsa la concorrenza e ostacola lo sviluppo economico. Un “male” che interessa sia il sistema economico globalizzato e che, quindi, ha richiesto nel corso del tempo la condivisione di regole comuni per affrontarlo a livello internazionale ed europeo, sia il sistema economico e giuridico nazionale.

Gli organismi controllati e partecipati dalla P.A.

Se, tradizionalmente, i fenomeni corruttivi sono stati correlati all’azione della e nella P.A., in epoca più recente, la corruzione e le misure per prevenirla e contrastarla si sono registrati anche negli organismi che, a vario titolo, risultano controllati e/o partecipati dalla P.A. Un terreno fertile per “testare” la coerenza fra gli enunciati delle previsioni normative e la prassi organizzativo-aziendale-societaria implementata al fine di realizzare gli obiettivi dichiarati dalla legislazione anticorruzione è, indubbiamente, rappresentato, pur con qualche riserva e rischio di eccessive equiparazioni tra soggetti beneficiari, dalla variegata pletora dei soggetti controllati e partecipati dalle P.A. Le previsioni normative e le misure organizzative finalizzate, da un lato, ad incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’azione pubblica e, dall’altro, a contrastare i fenomeni corruttivi incidono sia sulla P.A. sia sulle società che dalla stesse risultano partecipate e/o controllate.

Queste ultime, conseguentemente, sono chiamate ad implementare modelli organizzativi e procedure interne capaci di assicurare performance e servizi rispondenti ad efficaci canoni di legalità, trasparenza e di accountability.

