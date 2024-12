Minaccia su rinnovi di contratti a termine: è estorsione?

1. La questione: la sussistenza del delitto di estorsione nel caso di specie



Il Tribunale di Palermo, sezione del riesame, rigettava una richiesta di riesame, confermando un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese con cui era stata applicata nei confronti dell’indagata la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) ed estorsione aggravata (art. 629 c.p.).

Ciò posto, avverso questa decisione l’accusata, per il tramite del suo difensore, ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, si deduceva la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione al delitto di estorsione.

In particolare, secondo il ricorrente, pur avendo il Tribunale delimitato l’ambito delle estorsioni a sei ipotesi in cui i lavoratori sarebbe stati minacciati, a rapporto in corso, del mancato rinnovo del contratto nel caso non avessero restituito in tutto o in parte la retribuzione, occorreva evidenziare come in nessuno dei casi menzionati il dipendente avesse dichiarato di aver subito la minaccia del licenziamento, tenuto conto altresì del fatto che, trattandosi di contratti legati all’annualità scolastica, il docente non aveva un diritto al rinnovo contrattuale. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri