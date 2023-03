Milleproroghe 2023: Primo correttivo legislativo al Piano integrato di attività e organizzazione

1. Deliberazione n° 48/2023/PAR della sezione siciliana della Corte dei Conti



L’entrata a regime dello strumento di programmazione introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (Piano integrato di attività e organizzazione) ha posto non pochi problemi operativi alle amministrazioni che durante l’esercizio provvisorio intendono assumere.

In materia si registra un recente intervento legislativo contenuto nel cd. Decreto Milleproroghe, teso a consentire agli enti territoriali di procedere con il reclutamento a tempo determinato di personale, tra le altre, connesso alla realizzazione del PNRR.

Invero la citata novità legislativa, è stata preceduta dalla deliberazione n. 48 del 14 febbraio 2023 della Corte dei Conti della Sicilia che, in sede consultiva, è stata scrutinata in ordine alla possibilità di procedere durante l’esercizio provvisorio, con le assunzioni flessibili di cui all’art. 9 comma 1-quinques del decreto-legge n. 113/2016, ritenute particolarmente urgenti nell’ambito della realizzazione del PNRR.

I magistrati contabili, confermando la precedente giurisprudenza (cfr. Sez. Contr. Veneto delib. n. 113/2019/PAR), ribadiscono che anche in esercizio provvisorio il Piano triennale dei fabbisogni di personale, rappresenti l’ineludibile presupposto per ogni eventuale procedura assunzionale di personale nella P.A., indipendentemente dalle modalità di acquisizione.

Come notorio, il citato Piano triennale è stato assorbito dal Piano Integrato di attività e organizzazione il quale però, per il principio di necessaria presupposizione dei documenti del ciclo del bilancio alle attività di programmazione, potrà essere adottato soltanto in seguito all’adozione del bilancio.

Tale assetto procedimentale crea in tutta evidenza, difficoltà operative in capo agli enti territoriali che volessero procedere alle assunzioni flessibili in costanza di esercizio provvisorio.

Per tali enti si pone il problema di come dotarsi di uno strumento di programmazione assunzionale nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione e quindi del PIAO.

La Corte dei Conti siciliana, ritiene maggiormente sostenibile, anche per coerenza con la connotazione di “unitarietà e integrazione” proprie del PIAO, procedere con l’approvazione di un PIAO “provvisorio” redatto in ogni sua sezione e quindi in particolare con riguardo alla sottosezione 3.3. contenente i dati sul fabbisogno triennale del personale.

Soltanto a seguito dell’approvazione dello strumento di programmazione operativa provvisorio, ad avviso della Corte, si potrà dare corso al reclutamento delle predette tipologie assunzionali, compatibilmente agli stanziamenti di bilancio, conformemente alle regole per l’assunzione degli impegni durante l’esercizio provvisorio e rispettando il principio contabile della prudenza di cui all’allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011.



