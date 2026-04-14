La sentenza del Tribunale di Salerno del 3 febbraio 2026 si segnala per l’attenzione rigorosa riservata al tema della mediazione obbligatoria, sempre più centrale nel processo civile dopo la riforma Cartabia. Il giudice non entra nel merito della controversia – relativa all’impugnazione di una delibera condominiale – ma si arresta su un profilo preliminare che si rivela decisivo: la corretta instaurazione del procedimento di mediazione. Ne emerge una pronuncia che parla direttamente ai professionisti del diritto, ribadendo come la mediazione non sia un passaggio formale da “adempiere”, bensì una fase sostanziale, la cui gestione può determinare l’accesso stesso alla giurisdizione. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni, disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

Tribunale di Salerno – sentenza n.664 del 3-02-2026 Trib-Salerno-664-2026.pdf 195 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Una mediazione solo apparente non basta

Il primo elemento che emerge con forza dalla decisione è il rifiuto di una concezione meramente burocratica della mediazione. Il Tribunale sottolinea che la condizione di procedibilità non può ritenersi soddisfatta con il semplice avvio del procedimento o con la redazione di un verbale negativo. Ciò che conta è l’effettività del tentativo conciliativo.

Nel caso esaminato, la mediazione si era formalmente svolta, ma mancava di un requisito essenziale: la partecipazione reale delle parti. Questa carenza ha indotto il giudice a qualificare il tentativo come inidoneo, impedendo così il passaggio alla fase giurisdizionale. Si tratta di un approccio ormai consolidato, che mira a valorizzare la funzione deflattiva e sostanziale dell’istituto. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni, disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

2. Il ruolo centrale della partecipazione personale

Il cuore della pronuncia riguarda l’interpretazione dell’obbligo di partecipazione personale delle parti. La normativa vigente, come modificata dalla riforma Cartabia, insiste su questo aspetto, prevedendo che le parti debbano prendere parte direttamente alla mediazione, salvo casi eccezionali.

Nel caso concreto, gli attori avevano scelto di non presentarsi, delegando il proprio difensore. Tuttavia, questa scelta non è stata accompagnata da alcuna motivazione specifica. Il giudice evidenzia come la partecipazione personale non sia un elemento accessorio, ma il presupposto per un confronto autentico tra le parti. Senza la presenza diretta dei soggetti interessati, viene meno la possibilità stessa di una composizione effettiva della lite.

3. La delega al difensore: limiti e criticità

Particolarmente significativa è anche la valutazione sulla delega al difensore. Il Tribunale richiama l’orientamento della Cassazione secondo cui la rappresentanza in mediazione è possibile, ma richiede una procura sostanziale valida e autonoma rispetto al mandato alle liti.

Nel caso di specie, la procura conferita all’avvocato è stata ritenuta inidonea perché autenticata dallo stesso difensore delegato. Questo profilo, apparentemente tecnico, assume un rilievo decisivo: la mancanza di una valida rappresentanza ha contribuito a escludere la partecipazione effettiva delle parti.

La pronuncia richiama così l’attenzione su un aspetto spesso sottovalutato nella prassi, ossia la necessità di distinguere chiaramente tra rappresentanza processuale e rappresentanza sostanziale nella fase di mediazione.

4. L’assenza di giustificati motivi

Un ulteriore passaggio rilevante riguarda la nozione di “giustificati motivi” che possono legittimare la mancata partecipazione personale. Il Tribunale adotta un’interpretazione rigorosa, richiedendo che tali motivi siano concreti, specifici e non superabili.

Nel caso esaminato, gli attori non hanno fornito alcuna spiegazione per la loro assenza. Questa mancanza ha reso ancora più evidente il carattere solo formale del tentativo di mediazione, rafforzando la conclusione di improcedibilità.

5. L’improcedibilità come esito inevitabile

Alla luce di queste considerazioni, il giudice ha dichiarato l’improcedibilità della domanda, senza esaminare le numerose censure mosse alla delibera condominiale. La decisione conferma come la corretta gestione della mediazione rappresenti una soglia di accesso imprescindibile al processo.

Per gli operatori del diritto, il messaggio è chiaro: eventuali errori o superficialità in questa fase non sono sanabili in corso di causa e possono determinare un arresto immediato del giudizio.

6. Una lezione operativa per la prassi forense

La sentenza del Tribunale di Salerno si inserisce in un orientamento sempre più attento alla qualità del procedimento di mediazione. Ne deriva una responsabilizzazione significativa per gli avvocati, chiamati a gestire questa fase con la stessa attenzione riservata al giudizio.

La mediazione si conferma così non solo come strumento deflattivo, ma come momento centrale del sistema di giustizia civile, in cui la partecipazione personale delle parti e la correttezza formale degli atti assumono un ruolo decisivo.

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