Master in Cybersecurity e compliance integrata – La recensione della settimana

Il “ Master in Cybersecurity e compliance integrata ” è un percorso formativo di alto livello rivolto a professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni che intendono comprendere e gestire in modo strategico e operativo il complesso panorama normativo legato alla cybersicurezza. Il programma offre una visione sistemica delle principali normative europee e italiane, con un’attenzione specifica alla Direttiva NIS 2, al D.lgs. 138/2024, al GDPR, al Cybersecurity Act, al DORA, al CRA e all’AI Act.

Strutturato in sette sessioni tematiche, il master alterna approfondimenti teorici e strumenti pratici: checklist, simulazioni di audit, esempi applicativi e linee guida operative. Le lezioni affrontano l’interazione tra gli obblighi normativi e le esigenze di governance aziendale, fornendo strumenti utili per valutare rischi, strutturare piani di sicurezza, prepararsi alla vigilanza dell’ACN e integrare la compliance tra i diversi regolamenti.

3. Perché seguire questo master?



Questo master rappresenta una guida imprescindibile per chiunque operi nell’ambito della sicurezza informatica o sia responsabile della compliance normativa in ambito ICT. La sua utilità pratica è duplice:

Per le aziende : consente di prepararsi a eventuali ispezioni, adottare misure tecniche e organizzative efficaci, ridurre il rischio di sanzioni e promuovere una governance digitale solida e resiliente.

Per i professionisti: offre una competenza distintiva e molto richiesta sul mercato, capace di combinare la conoscenza normativa con l'applicazione operativa, fondamentale per svolgere ruoli di DPO, CISO, consulente cyber o auditor.

In un contesto in cui la cybersicurezza è sempre più al centro dell’agenda europea e nazionale, e la non conformità può comportare rilevanti responsabilità legali e reputazionali, il master fornisce strumenti concreti per affrontare con metodo e competenza tali sfide.