Lo sfratto nel diritto italiano -Scheda di Diritto

1. Tipologie di sfratto



Sfratto per Morosità

Avviene quando l’inquilino non paga il canone di locazione o le spese condominiali per un periodo di almeno 20 giorni dalla scadenza. Il locatore può intimare lo sfratto e chiedere il pagamento delle somme dovute.



Sfratto per Finita Locazione

Si verifica alla scadenza naturale del contratto di locazione. Il locatore deve dare un preavviso di almeno 6 mesi prima della scadenza.



Sfratto per Necessità

Il locatore può richiedere lo sfratto se ha necessità urgente e comprovata di utilizzare l’immobile per sé o per i propri familiari.