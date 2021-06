Lo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale: una vexata quaestio

Sommario: 1. Nozione e inquadramento sistematico dell’istituto – 2. Lo scioglimento volontario del fondo patrimoniale da parte dei coniugi: ricostruzione storica delle posizioni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza – 3. Il “nuovo corso” inaugurato dalla giurisprudenza di legittimità: Cass., 8 agosto 2014, n. 17811

Nozione e inquadramento sistematico dell’istituto

Il fondo patrimoniale (artt. 167 – 171 c.c.), introdotto con la riforma del diritto di famiglia (L. n. 151/1975), è un patrimonio di destinazione costituito da quel complesso di beni destinati al soddisfacimento dei bisogni familiari, privo di soggettività autonoma.

Si tratta, inoltre, di un patrimonio separato[1], poiché i beni in esso ricompresi sfuggono alla regola generale secondo la quale il debitore risponde dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri (cfr. art. 2740, primo comma c.c.): l’esecuzione, infatti, non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.).

Ai sensi dell’art. 167, primo comma c.c., “ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia”; la proprietà di tali beni, ai sensi dell’art. 168, primo comma c.c., “spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione”.

Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale (che, se perfezionato inter vivos, va ricompreso fra le convenzioni matrimoniali e, pertanto, è soggetto alle disposizioni dell’art. 162 c.c. circa le forme delle convenzioni medesime), anche qualora provenga da entrambi i coniugi, è generalmente un atto a titolo gratuito, così come costantemente affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità[2]. Infatti, l’assenza di corrispettivo è di per sé sufficiente per qualificare l’atto a titolo gratuito[3]. La natura gratuita della costituzione del fondo patrimoniale produce conseguenze dirette in ordine all’azione revocatoria eventualmente esperita dai terzi creditori[4].

Lo scioglimento volontario del fondo patrimoniale da parte dei coniugi: ricostruzione storica delle posizioni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza

Ai sensi dell’art. 171 c.c., “la destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento, o dello scioglimento, o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se vi sono figli minori, il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. In tal caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo”.

Relativamente all’ammissibilità di uno scioglimento consensuale del fondo patrimoniale, occorre rilevare come sia la dottrina che la giurisprudenza abbiano assunto nel tempo posizioni tutt’altro che univoche, frammentandosi in molteplici rivoli interpretativi.

Secondo un primo indirizzo, particolarmente restrittivo, l’elencazione contenuta nell’art. 171 c.c. ha carattere tassativo, indi va esclusa la possibilità per i coniugi di procedere ad uno scioglimento convenzionale, atteso che la citata disposizione non contempla il mutuo dissenso fra le cause di cessazione del fondo patrimoniale.

Si afferma[5] che, una volta costituito il fondo, non è più consentito alle parti di sciogliere il vincolo, né totalmente (riguardo, cioè, a tutti i beni), né parzialmente (riguardo, cioè, a singoli beni che si voglia estromettere dallo stesso) in quanto i coniugi hanno perso la disponibilità dei beni conferiti.

Alcuni autori[6] assumono una posizione permissiva ed affermano che lo scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale è sempre ammissibile, sia perché le cause indicate nell’art. 171 c.c. non sono da ritenersi tassative, sia perché le convenzioni matrimoniali possono essere modificate in ogni tempo.

Tale opinione dottrinale è stata accolta anche da talune pronunce di merito le quali hanno precisato che l’art. 171 c.c. disciplina esclusivamente le ipotesi di cessazione legale del fondo e che, conseguentemente, deve ritenersi ammissibile la cessazione volontaria del fondo patrimoniale per mera volontà dei coniugi nelle stesse forme di cui all’art. 163 c.c.

Secondo altro indirizzo dottrinale[7] e giurisprudenziale, occorre distinguere a seconda della presenza, o meno, di figli minori:

– se dal matrimonio non sono nati figli o se, pur in presenza di figli, costoro sono divenuti maggiorenni, è consentito uno scioglimento convenzionale, totale o parziale, del fondo patrimoniale, mediante modifica della convenzione matrimoniale ex art. 163 c.c.;

– se, invece, esistono figli minori, lo scioglimento volontario del fondo patrimoniale è ugualmente consentito, ma deve essere previamente autorizzato dal Tribunale per i minorenni. La presenza di figli minori imporrebbe, infatti, “una particolare attenzione al fine di evitare che i genitori possano non tener conto delle esigenze dei figli e sottrarre beni che garantiscono il mantenimento della prole e condizioni di vita adeguata”[8].

Spetta al Tribunale per i minorenni, dunque, la competenza a decidere sulla richiesta congiunta dei coniugi con prole minore di essere autorizzati a sciogliere per mutuo consenso il vincolo su uno o più beni costituiti in fondo patrimoniale.

Tale conclusione è fortemente contestata da alcune sentenze di merito in cui si afferma che i coniugi possono addivenire liberamente all’atto pubblico di modifica o risoluzione del negozio costitutivo del fondo patrimoniale, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria, quand’anche vi siano figli minori d’età. L’autorizzazione giudiziale, infatti, è richiesta dall’art. 169 c.c. soltanto per l’alienazione dei beni facenti parte del fondo ovvero per dare in pegno, ipotecare o comunque vincolare beni del fondo nei soli casi di necessità o utilità evidente. Alla revocabilità per mutuo consenso del fondo patrimoniale, al contrario, non può porsi un controllo giudiziario non previsto da alcuna norma di legge e del quale mancherebbero i parametri di valutazione e che si porrebbe in contrasto con l’esigenza di salvaguardia della autonomia privata dei coniugi/genitori[9].

Va, a questo punto, ricordato che finanche il Consiglio Nazionale del Notariato, prima della sentenza della Suprema Corte di Cassazione 8 agosto 2014, n. 1781 di cui si parlerà in seguito, non era stato in grado di assumere una posizione univoca sul tema dello scioglimento consensuale del fondo patrimoniale; difatti, in una risposta ad espresso quesito[10], dopo aver esaminato tutte le contrastanti opinioni della dottrina e della giurisprudenza sull’argomento, si era concluso affermando che “si tratta, in ogni caso, di questione estremamente dibattuta, sulla quale è rimessa alla scelta del notaio l’adesione all’una o all’altra tesi”.

Il “nuovo corso” inaugurato dalla giurisprudenza di legittimità: Cass., 8 agosto 2014, n. 17811

Con la sentenza dell’8 agosto 2014, n. 17811, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta a risolvere l’annosa questione relativa all’ammissibilità dello scioglimento volontario del fondo patrimoniale da parte dei coniugi assumendo una posizione del tutto innovativa.

Il nodo critico sciolto dalla pronuncia in commento riguarda, sul piano ermeneutico, la angusta formulazione dell’art. 171 c.c., il quale non annovera fra le cause di scioglimento del fondo patrimoniale la concorde volontà dei coniugi, limitandosi a prevedere che “la destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Nel colmare tale vulnus normativo, la Suprema Corte ha affermato che è ammissibile la risoluzione consensuale del fondo patrimoniale sulla base del solo consenso dei coniugi, quando manchino figli minori. A siffatta conclusione conduce sia la natura giuridica dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, del tutto assimilabile alle convenzioni matrimoniali, sia la natura non tassativa dell’elencazione contenuta nella previsione normativa testè richiamata.

Diversamente la medesima Corte argomenta qualora siano presenti figli minori, in quanto si ritiene in tal caso necessario, oltre alla manifestazione di volontà dei coniugi, anche il consenso di un curatore speciale all’uopo nominato (essendovi conflitto di interessi tra costoro e i genitori) e debitamente autorizzato dal Giudice Tutelare ad intervenire in atto in rappresentanza ed a tutela di un loro specifico interesse, “atteso che per i componenti del nucleo familiare non è certamente irrilevante la consistenza del patrimonio istituzionalmente destinato all’esclusivo soddisfacimento dei relativi bisogni”[11].

La Cassazione ha, dunque, individuato nel Giudice Tutelare il giudice competente ad autorizzare il negozio e la soluzione, a parere di autorevole dottrina[12], risulta condivisibile in quanto la risoluzione per mutuo consenso incide sul precedente contratto, ma non produce trasferimento di diritti (circostanza che, invece, farebbe spostare la relativa competenza al Tribunale Ordinario ai sensi dell’art. 375 c.c.).

Le stesse conclusioni da ultimo esposte si considerano applicabili anche nell’ipotesi in cui si sia in presenza di figli soltanto concepiti, perché ad essi deve essere riconosciuta (alla luce del combinato disposto degli artt. 1, secondo comma, 462, primo comma e 784, primo comma, c.c.) l’attitudine ad essere titolari di diritti, indi anche la legittimazione sostanziale in relazione agli atti di disposizione del fondo patrimoniale.

