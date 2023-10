La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza (n. 23133 del 31 luglio 2023) ha chiarito i limiti al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente.



Per approfondimenti si consiglia: Come cambia il diritto di famiglia dopo la riforma Cartabia

Corte di Cassazione – Sez. I Civ. – Ord. n. 23133 del 31/07/2023 06_Limiti-al-mantenimento-del-figlio-maggiorenne-non-autosufficiente_15.10.2023.docx 17 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Il fatto: figlio maggiorenne non autosufficiente pretende di essere mantenuto

Figlio prossimo ai trent’anni pretende di essere ancora mantenuto: nel caso specifico occorre tenere in considerazione una situazione lavorativa precaria, determinata dal fatto che lo stesso aveva rassegnato dimissioni e versava in una situazione di “assoluta inerzia” nella ricerca di nuova occupazione. A ciò deve aggiungersi uno stato di salute segnato da “condizioni psicopatologiche documentate da certificati medici redatti da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, che hanno comportato la sua presa in carico riabilitativa da parte del servizio di salute mentale della ASL”.



Potrebbero interessarti:

Mantenimento figli maggiorenni: ulteriore stretta della Suprema Corte

Mantenimento figlio maggiorenne: quando termina?

2. Decisione della Corte

Secondo i Giudici della Corte di Cassazione è opportuno, nel caso specifico, ribadire quanto già affermato, ossia: “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso”. Come precisato nell’Ordinanza n. 23133 del 31 luglio 2023, il suddetto principio “non soffre eccezioni ove il figlio (ultra)maggiorenne non autosufficiente risulti affetto da qualche patologia (nel caso di specie depressiva), ma non tale da integrare la condizione di grave handicap che comporterebbe automaticamente l’obbligo di mantenimento”.

3. Conclusioni

Difatti, secondo i Giudici, “per soddisfare le essenziali esigenze di vita del figlio maggiorenne non autosufficiente, ben può richiedersi, ove sussistano i presupposti, un sussidio di ausilio sociale, oppure può proporsi l’azione per il riconoscimento degli alimenti, i quali rappresentano un “minus” rispetto all’assegno di mantenimento, con la conseguenza che nella richiesta di un tale assegno può ritenersi compresa anche quella di alimenti”.

Dunque, ai fini del mantenimento, uno stato di salute compromesso risulta rilevante, ma solo nei casi più gravi.

Volume consigliato

La Riforma Cartabia ha inciso in modo profondo sul diritto di famiglia, avendo come obiettivo l’accelerazione dei tempi della giustizia. Il presente volume, aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), come successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2023 e dal Decreto Milleproroghe, ha la finalità di analizzare tutti i punti toccati dalla riforma, per offrire al professionista uno strumento pratico per orientarsi tra le novità introdotte dalle nuove disposizioni:

il Rito unico per le persone, i minorenni e le famiglie, il ruolo rafforzato del Curatore speciale, la necessità di riordino delle competenze e l’organizzazione del nuovo Tribunale, i nuovi procedimenti in tema di responsabilità genitoriale, tutti interventi che hanno “ridisegnato” il processo delle relazioni familiari.