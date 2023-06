Debitori in solido: limitazione effetti accordo di uno di loro

3. La soluzione



A parere delle Sezioni Unite, per risolvere la questione occorre stabilire se la transazione riguardi l’intero debito o se invece abbia ad oggetto unicamente la quota ideale del debitore con cui è stipulata (quest’ultima configurabile soltanto ove l’obbligazione sia per sua natura scindibile e non si tratti di solidarietà pattuita nell’interesse di uno dei condebitori, e quando vi consente il creditore nel cui interesse il vincolo della solidarietà passiva è concepito).

La transazione pro quota, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce, non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali dunque nessun titolo avrebbero per profittarne, fatti salvi gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente, non trovando applicazione l’art. 1304, co. 1, c.c.

Infatti, nella transazione pro quota il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all’ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto, solo se questi abbia corrisposto al creditore una somma pari (o superiore) alla sua quota ideale di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore a tale quota ideale, l’obbligazione residua si ridurrà in misura proporzionale alla quota ideale del debitore che ha transatto[2].

Pertanto, l’art. 1304, co. 1, c.c. si riferisce alla transazione riguardante l’intero debito, perché è la comunanza dell’oggetto della transazione a far sì che di questa possa avvalersi il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e quindi in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetto solo tra le parti.

La riduzione dell’ammontare del debito eventualmente pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori opererà, in tal caso, anche per gli altri che dichiarino di volersene avvalere, non diversamente da quel che sarebbe accaduto se anch’essi avessero sottoscritto la medesima transazione, e senza che tale effetto ex lege possa essere impedito introducendo nella transazione per l’intero debito una clausola di contrario tenore (la cui inefficacia sarebbe inevitabile conseguenza della sua destinazione ad incidere su di un diritto potestativo che la legge attribuisce ad un terzo rispetto ai contraenti, perciò non legittimati a disporne[3]).