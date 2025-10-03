Legge Terra dei Fuochi: ok della Camera a norme su rifiuti, ambiente e bonifiche

L’Assemblea della Camera dei Deputati, con 137 voti favorevoli e 85 contrari, il I° ottobre ha dato l’ok definitivo alla legge di conversione del decreto-legge n. 116/2025, tramite la quale si introduce nell’ordinamento un pacchetto di 15 articoli tesi ad avversare le attività illecite in ambito rifiuti, rafforzare la tutela ambientale e velocizzare la bonifica della Terra dei Fuochi. Il provvedimento novella in più punti il Codice dell’ambiente, il Codice della strada e il decreto legislativo n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.
1. Verso una maggiore legalità ambientale
La legge di conversione del decreto “Terra dei Fuochi” rappresenta una svolta normativa nel contrasto ai crimini ambientali. Il provvedimento origina con l’obiettivo di rafforzare la risposta dello Stato alle emergenze ambientali e sanitarie che affliggono il territorio campano, ma ha portata nazionale. La legge in disamina rappresenta uno step decisivo nella lotta ai crimini ambientali. Con un impianto sanzionatorio rafforzato, nuove fattispecie di reato e strumenti innovativi di accertamento, lo Stato si dota di un arsenale normativo più efficace per tutelare l’ambiente e la salute pubblica. La bonifica della Terra dei Fuochi diventa in tal modo una priorità nazionale, con risorse dedicate e poteri commissariali estesi. Tra le principali novità:
- inasprimento delle pene per abbandono e gestione illecita dei rifiuti;
- nuove fattispecie di reato per abbandono in casi particolari e combustione illecita;
- sanzioni accessorie come sospensione della patente e confisca dei mezzi;
- utilizzo della videosorveglianza per accertare le violazioni;
- finanziamenti per la bonifica della Terra dei Fuochi.
2. Modifiche al Codice dell’ambiente
Il testo interviene in modo sistemico sul D.lgs. n. 152/2006:
- Art. 255: l’abbandono di rifiuti non pericolosi è punito con ammende fino a 18.000 euro. Se effettuato con veicoli, scatta la sospensione della patente da 4 a 6 mesi.
- Art. 255-bis e 255-ter: introdotti due nuovi delitti per l’abbandono in casi particolari e di rifiuti pericolosi, con pene fino a 6 anni e 6 mesi.
- Art. 256: la gestione non autorizzata di rifiuti diventa delitto, con aggravanti per pericolo ambientale e uso di veicoli. Prevista la confisca dei mezzi e delle aree.
- Art. 256-bis: la combustione illecita di rifiuti è punita con pene fino a 7 anni, aumentabili in caso di incendio.
- Art. 259: la spedizione illegale di rifiuti è trasformata in delitto, con reclusione da 1 a 5 anni.
3. Modifiche al Codice della strada
L’articolo 7 novella in modo incisivo sull’articolo 15 del Codice della Strada, estendendo il gruppo delle condotte vietate che possono pregiudicare sicurezza, fluidità e decoro della circolazione stradale. In dettaglio, è stato inserito nell’articolo 15 il divieto esplicito di abbandonare rifiuti, materiali o sostanze di ogni tipologia sulle strade e relative pertinenze, al fine di contrastare il fenomeno dell’inquinamento ambientale e del degrado urbano, specie in aree sottoposte a smaltimento illecito. Si prevede l’inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie, che possono essere duplicate in ipotesi di reiterazione, e si introduce la possibilità di applicare sanzioni accessorie quali la sospensione della patente di guida nelle ipotesi più gravi. Viene irrobustita la partnership tra enti locali e forze dell’ordine per il monitoraggio e la repressione di tali condotte, pure tramite l’impiego di sistemi di videosorveglianza e tecnologie digitali. Il ritocco normativo si inserisce in un più ampio pattern di controllo ambientale e di legalità, col focus sulle cosiddette “aree a rischio ambientale”, quali quelle individuate nel contesto della Terra dei Fuochi, dove il controllo del territorio e la prevenzione del crimine ambientale assumono una valenza strategica. La modifica dell’articolo 15, per l’effetto, non si limita a un mero update tecnico, bensì rappresenta un segnale palese verso una maggiore responsabilizzazione degli utenti della strada e una più incisiva dinamica di contrasto ai contegni lesivi dell’ambiente e della sicurezza collettiva.
4. Modifiche al D.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti
L’articolo 6 del nuovo articolato amplia l’elenco dei reati ambientali che comportano responsabilità amministrativa degli enti:
- Aumento delle sanzioni pecuniarie per inquinamento, disastro ambientale, traffico illecito di rifiuti.
- Introduzione di nuove fattispecie: omessa bonifica, impedimento del controllo, attività organizzate per il traffico illecito.
- Sanzioni interdittive fino all’interdizione definitiva se l’ente è stabilmente utilizzato per commettere reati ambientali.
- Responsabilità anche per reati colposi, con sanzioni ridotte da un terzo a due terzi.
5. Focus sulla Terra dei Fuochi
Il nuovo testo stanzia 15 milioni di euro per il 2025 per la bonifica dell’area denominata Terra dei Fuochi. Il Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati riceve poteri speciali per:
- Rimozione dei rifiuti abbandonati.
- Bonifica dei siti contaminati.
- Azioni di rivalsa contro i responsabili.
Secondo le relazioni ufficiali, sono 33.000 le tonnellate di rifiuti abbandonati in superficie, con una spesa stimata di 30 milioni di euro per lo smaltimento. La perimetrazione dell’area coinvolge 90 comuni tra Napoli e Caserta.
