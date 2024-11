Le società consortili – Scheda di Diritto

Le società consortili rappresentano una particolare forma giuridica nel panorama delle società commerciali italiane, costituite con l’obiettivo principale di facilitare e coordinare lo svolgimento di specifiche attività economiche dei soci. Queste società, disciplinate dal Codice Civile agli articoli 2602 e seguenti e dalle norme generali sulle società di capitali o di persone, hanno come scopo principale la gestione comune di un’attività o la realizzazione di un progetto comune tra più imprese. Vediamo in dettaglio cosa sono, come funzionano e quali sono i loro vantaggi e svantaggi.

1. Definizione e struttura delle società consortili



Una società consortile è una società creata per perseguire scopi consortili, ovvero per gestire in comune determinate attività o servizi che agevolino l’attività dei soci. La forma giuridica della società consortile può essere quella di una società di capitali (come una S.p.A., una S.r.l., o una S.a.p.a.) o di una società di persone (come una S.n.c. o una S.a.s.), con adattamenti specifici per l’attività consortile.

La principale caratteristica distintiva della società consortile è la finalità mutualistica, che mira a soddisfare gli interessi delle imprese associate piuttosto che a perseguire un profitto proprio. Di fatto, la società consortile è uno strumento collaborativo che permette alle imprese di unire risorse e competenze per ottenere benefici economici e competitivi.