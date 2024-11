Le pene sostitutive – Scheda di Diritto

Le pene sostitutive si applicano in alternativa alle pene detentive brevi (fino a due anni di reclusione) e hanno come obiettivo principale quello di:

2. Tipologie di pene sostitutive



La normativa prevede diverse tipologie di pene sostitutive, ognuna delle quali è applicabile in base alla natura del reato, alla personalità del condannato e al contesto specifico:

1. Semidetenzione

Questa misura prevede che il condannato trascorra parte del giorno in carcere e il restante tempo in libertà per svolgere attività lavorative, educative o familiari. Si applica per reati di minore gravità, garantendo un equilibrio tra la necessità punitiva e l’integrazione sociale.

2. Libertà controllata

Consiste in una forma di vigilanza leggera, durante la quale il condannato è sottoposto a obblighi specifici, come:

Risiedere in un determinato luogo.

Presentarsi periodicamente presso un’autorità giudiziaria o di polizia.

Non frequentare determinati ambienti o persone.

3. Sanzioni pecuniarie

In alcuni casi, la pena detentiva breve può essere sostituita da una multa o ammenda, calcolata sulla base della durata della pena detentiva e delle condizioni economiche del condannato.

4. Lavoro di pubblica utilità

Introdotto come una misura sempre più rilevante per reati meno gravi (come la guida in stato di ebbrezza), prevede che il condannato presti attività non retribuite a favore della collettività, sotto il controllo di enti locali o organizzazioni riconosciute.