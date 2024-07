Le diverse forme di società -Scheda di Diritto

1. Società di persone



a. Società Semplice (S.s.)

Definizione: Forma base di società di persone, utilizzata principalmente per attività non commerciali.

Caratteristiche:

-Responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali.

-Assenza di personalità giuridica.

-Non soggetta a procedure di fallimento.



b. Società in Nome Collettivo (S.n.c.)

Definizione: Società di persone per esercizio di attività commerciale.

Caratteristiche:

-Responsabilità illimitata e solidale dei soci.

-Possibilità di esclusione di soci per giusta causa.

-Iscrizione obbligatoria nel Registro delle Imprese.



c. Società in Accomandita Semplice (S.a.s.)

Definizione: Società di persone con due categorie di soci: accomandatari e accomandanti.

Caratteristiche:

-Accomandatari: responsabilità illimitata e potere di gestione.

-Accomandanti: responsabilità limitata al conferimento e nessun potere di gestione.

-Iscrizione obbligatoria nel Registro delle Imprese.