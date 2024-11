Lavori di pubblica utilità: online il Portale nazionale

Come segnalato sul sito del Ministero della Giustizia, dal 19 novembre 2024 è online il nuovo Portale Nazionale per i Lavori di Pubblica Utilità (LPU) . Questo strumento innovativo rappresenta un passo avanti verso una maggiore efficienza, trasparenza e capacità di connessione tra cittadini, istituzioni e operatori del sistema di giustizia.

1. Una piattaforma al servizio della giustizia e del cittadino



Il Portale LPU è stato progettato per rendere più semplice e veloce la ricerca dei posti disponibili per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità. Oltre a offrire una gestione più efficiente delle convenzioni tra enti e tribunali, mira a valorizzare le caratteristiche e competenze dei soggetti coinvolti, collegando il tipo di reato commesso con l’attività lavorativa non retribuita da svolgere. Questo approccio permette non solo di ottimizzare il processo di assegnazione, ma anche di contribuire al recupero sociale e alla prevenzione della recidiva.

Il portale è il risultato della collaborazione tra vari dipartimenti del Ministero della Giustizia, tra cui:

La Direzione Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova;

Il Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica della Giustizia;

Il Dipartimento per l’Organizzazione Giudiziaria;

L’Ufficio Comunicazione e Stampa.

Nonostante sia ancora considerato un “work in progress”, il portale rappresenta già una risorsa essenziale per snellire le procedure e facilitare il lavoro di tribunali e uffici di esecuzione penale esterna.