La riforma della negoziazione nella novella del 2022

Con la riforma della giustizia civile, operata dalla legge delega n. 26 del 26 novembre 2021 e dal successivo d.lgs. 149/2022, il legislatore ha voluto razionalizzare, implementare e potenziare il ricorso alle procedure ADR (Alternative Dispute Resolution).

Introducendo le novità sulla negoziazione assistita, la riforma persegue l’intento di alleggerire gli uffici giudiziari e al contempo sollecitare un cambio di paradigma culturale nella gestione delle liti in generale; in particolare, nelle liti che coinvolgono le persone, la famiglia e i minori la riforma si è posta l’obiettivo di contribuire a formare una diversa cultura della crisi familiare “non più fondata sul conflitto ma sulla composizione degli interessi, nell’ottica di creare un nuovo assetto di relazioni all’esito della fine della relazione personale” (v. Relazione Commissione Luiso).

In questa prospettiva, le norme sulla negoziazione assistita dagli avvocati sono state modificate in modo da ampliare e meglio delineare l’istituto introdotto nel nostro ordinamento con la legge 10 novembre 2014, n. 162.

Le modifiche ad opera del d.lgs. 149/2022 sono entrate in vigore il 28 febbraio 2023, a seguito dell’approvazione dell’art. 1, comma 380 lett. a) e c) della legge n. 197/2022 («Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025»), che ha modificato l’art. 35 della legge delegata, riguardante la disciplina transitoria.

Resta invece ferma l’entrata in vigore al 30 giugno 2023 delle disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato, di cui all’art. 9, comma 1, lett. e) e l) del d.lgs. n. 149/2022. La Riforma introdotta dal d.lgs. 149/2022 ha provveduto a modificare la rubrica del Capo II del d.lgs. 132/2014 recante «Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati» per uniformarla ai seguenti art. 2-ter, 4-bis, 4-ter e 6 ove è previsto che vi sia almeno un avvocato per parte: la rubrica del Capo II ora reca: «Convenzione di negoziazione assistita da avvocati». Tale modifica accoglie l’interpretazione che le parti debbano essere assistite ciascuna da almeno un avvocato, naturalmente non risulta precluso avvalersi dell’assistenza di più avvocati.

La Sezione I del Capo II rubricata «Della procedura di negoziazione assistita» è ora composta dai seguenti articoli:

