Convenzione di negoziazione assistita: linee guida da Milano

1. Condizioni



L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere firmato dalle parti e da almeno un avvocato per parte. L’accordo può concernere:

la separazione personale,

la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio,

la modifica delle condizioni di separazione o divorzio,

l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio,

la modifica delle precedenti condizioni di affidamento e mantenimento dei figli,

la determinazione degli alimenti,

lo scioglimento dell’unione civile e sue eventuali modifiche successive

In presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi o economicamente non autosufficienti, l’accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente entro 10 giorni dalla data certificata di conclusione dello stesso. Il Procuratore della Repubblica lo autorizzerà solo quando riterrà che l’accordo sia conforme all’interesse dei figli; in caso contrario, lo trasmetterà al Presidente del Tribunale. Tale termine è perentorio e valido sia per le negoziazioni genitoriali che per quelle coniugali. L’effetto del mancato rispetto dei 10 giorni è l’irricevibilità, con la conseguenza per le parti di dover ripresentare un nuovo accordo. In assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi o economicamente non autosufficienti, l’accordo dovrà essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per il nulla osta, che verrà emesso solo in difetto di irregolarità. Nell’accordo gli avvocati dovranno dare atto:

di aver tentato di conciliare le parti;

di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;

di averle informate dell’importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore.

L’accordo può prevedere patti di trasferimento immobiliare, aventi efficacia obbligatoria. Gli avvocati dovranno inoltre certificare: