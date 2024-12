La responsabilità civile – Scheda di Diritto

La responsabilità civile rappresenta uno degli istituti cardine del diritto privato e trova la sua disciplina generale negli articoli 2043 e seguenti del Codice Civile. Essa si configura come l’obbligo, a carico di un soggetto, di risarcire il danno causato ingiustamente ad altri, sia esso derivante da un fatto illecito o da un inadempimento contrattuale. La funzione primaria della responsabilità civile è duplice: da un lato, mira a risarcire il danno subito dal soggetto leso; dall’altro, svolge una funzione preventiva e dissuasiva rispetto alla commissione di atti illeciti.

L’articolo 2043 c.c., cuore della responsabilità aquiliana, stabilisce che chiunque cagioni un danno ingiusto ad altri è tenuto al risarcimento. I presupposti per la configurazione della responsabilità extracontrattuale sono:

La responsabilità contrattuale deriva, invece, dall’inadempimento di un obbligo previsto da un contratto o da un’altra fonte obbligatoria. L’articolo 1218 c.c. stabilisce che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto a risarcire il danno, salvo che provi che l’inadempimento o il ritardo siano stati determinati da causa a lui non imputabile. Gli elementi distintivi della responsabilità contrattuale sono:

Il risarcimento del danno, sia esso contrattuale o extracontrattuale, si articola in due categorie principali:

La responsabilità civile ha una funzione principalmente compensativa: il risarcimento tende a ripristinare, per quanto possibile, la situazione antecedente al danno. Tuttavia, può avere anche una funzione deterrente, scoraggiando comportamenti negligenti o illeciti. È importante sottolineare che il risarcimento è subordinato alla prova del danno, che deve essere certo, attuale e quantificabile. Non sono risarcibili i danni meramente ipotetici o eventuali.

5. Evoluzione giurisprudenziale e normativa



Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha ampliato i confini della responsabilità civile, riconoscendo nuove tipologie di danno, come il danno da perdita di chance o il danno ambientale. Inoltre, si assiste a un’evoluzione verso una maggiore tutela delle vittime, attraverso regimi di responsabilità oggettiva o presunta in settori specifici, come la circolazione stradale e la responsabilità medica.