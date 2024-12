La prova nel processo civile – Scheda di Diritto

Nel processo civile, la prova rappresenta l’elemento cardine attraverso cui le parti dimostrano i fatti su cui si fondano le loro domande o difese. In questo contesto, il giudice valuta le prove per stabilire la fondatezza delle pretese. Esaminiamo le principali caratteristiche, tipologie e modalità di ammissione delle prove nel diritto civile.

1. Il concetto di prova



La prova, nel processo civile, è ogni elemento che consente di accertare l’esistenza o meno di un fatto rilevante per la decisione della controversia. Il suo obiettivo è garantire che la sentenza si basi su fatti concretamente accertati e non su mere supposizioni.

Secondo il principio dell’onere della prova (art. 2697 c.c.), spetta a chi agisce in giudizio dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato, mentre il convenuto deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi.